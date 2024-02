Sauber 2024: Alfa Romeo torna-se a Mamba Verde

Temos uma Mamba Verde no campo da Fórmula 1 em 2024: a tradicional equipa de corridas Sauber - que compete no Campeonato do Mundo de 2024 como "Stake F1 Team" - deu ao novo carro de corridas C44 uma pintura verde e preta venenosa.

Os contrastes não podiam ser mais acentuados: No cenário do venerável Guildhall do século XV de Londres (atualmente utilizado como edifício governamental), uma das máquinas de corrida mais tecnicamente extremas em exposição é um carro de Fórmula 1.

Após a era Alfa Romeo na Sauber (de 2017 a 2023), um novo capítulo está a começar: uma fase de transição em 2024 e 2025 sob o nome de equipa "Stake F1 Team". No entanto, o nariz do carro C44 mostra o que está por dentro - a tecnologia Sauber de Zurique Oberland.

A colaboração de cinco anos com a Alfa Romeo foi mista: oitavo nos Campeonatos do Mundo de 2019 e 2020, nono lugar na Taça dos Construtores de 2021, sexto em 2022 e uma queda para nono em 2023.

Agora, há um sentimento de otimismo na equipa que a maioria dos fãs provavelmente chamará de Sauber em 2024. Nos próximos dois anos, o CEO da Sauber, Andreas Seidl, irá liderar o desenvolvimento da equipa para que esta se possa tornar a equipa de Fórmula 1 da Audi em 2026.



As primeiras imagens do carro realçam este facto: A equipa vai destacar-se em 2024. A cor verde brilhante (desenvolvida com o parceiro BASF) chama a atenção e pretende personificar a forma como a equipa de corrida quer aparecer - ousada, agressiva, venenosa. Esta cor está tão distante do anterior cinzento antracite frequentemente escolhido pela Sauber como a música de câmara empoeirada está do hard rock.



Alessandro Alunni Bravi, chefe da equipa de transição: "Este C44 é o epítome de muitas, muitas horas de trabalho de James Key e da sua equipa. Mostrar um carro novo é sempre um momento emocionante, mas isto é outra coisa - um novo começo. A nossa palavra principal é "libertado". Queremos fazer as coisas de forma um pouco diferente".



"É também um anúncio: Não queremos ser apenas um participante na Fórmula 1, queremos estar com a música. Estamos a dar um passo em frente com uma identidade totalmente nova. Queremos destacar-nos".



"Temos uma aparência fresca e atrevida, que deve mostrar como queremos abordar as nossas tarefas. Não queremos definir quaisquer objectivos específicos, apenas isto - queremos melhorar em todas as áreas. Isto aplica-se não só ao desempenho bruto do carro de corrida, mas também a toda a equipa, incluindo a parte operacional, como a estratégia de corrida ou as mudanças de pneus. Em última análise, queremos fazer melhor na próxima época do que fizemos em 2023."



"Presumo que a densidade de potência será ainda maior. Acreditamos que fizemos um trabalho melhor em todos os aspectos, mas também vamos desenvolver-nos num estilo completamente diferente. Mas só veremos o que vale a pena no Bahrain. Fizemos o nosso trabalho de casa, mas sabemos que a concorrência nunca dorme".



"Vamos para a terceira temporada com os mesmos pilotos, Bottas e Zhou. A estabilidade é importante para o sucesso na Fórmula 1, mesmo que este seja um novo começo."



"O nosso desempenho com este carro verde e preto mostra como nos vamos destacar. Vai parecer mega, especialmente nas corridas nocturnas."



Para avançar na Taça dos Construtores, a Stake F1 Team da Sauber terá de ultrapassar a segunda equipa de corridas da Red Bull, a Visa Cash App RB e a Williams, quando olharmos para a Taça dos Construtores de 2023. A Alpine marcou mais de cem pontos a mais do que a Alfa Romeo (Sauber) em 2023; para chegar ao 6º lugar, a Mamba Verde terá que morder com muita força algumas vezes.





Apresentações da Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas