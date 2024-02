James Key, Jefe de Ingeniería de Sauber: Una solución audaz para 2024

El verde es la esperanza: la nueva apariencia del equipo de carreras Sauber de Suiza destaca, pero no hay puntos en el campeonato por una apariencia descarada. El oficialmente llamado "Stake F1 Team" tiene que mostrar más de lo que hizo en 2023, cuando sólo logró un débil noveno puesto como Alfa Romeo.

Un cambio llamativo en el coche de carreras: un cambio en el concepto de suspensión en el eje delantero, de puntales de empuje a puntales de tracción. Como base técnica: los puntales de empuje o tracción transmiten los movimientos de la rueda a las unidades de muelle/amortiguador; este movimiento de los puntales unidos al trapecio se transmite a través de balancines.

La solución del tirante introducida por el entonces diseñador de Brabham Gordon Murray a finales de los años 70 tenía una ventaja principal: como el tirante se monta más abajo y la unidad muelle/amortiguador también puede instalarse más cerca del suelo, el centro de gravedad del coche es más bajo.

Hoy en día, las ventajas aerodinámicas ocupan un lugar central. Un puntal de tracción puede colocarse de forma más aerodinámica que un puntal de empuje. James Key: "Mecánicamente, no es un buen planteamiento, pero sabemos que lo compensamos con creces con las ventajas aerodinámicas. Tengo que hacer un gran cumplido a mi equipo, porque este atrevido planteamiento se adoptó cuando yo aún no estaba de vuelta en Suiza".

Otras diferencias con el modelo predecesor C43: las vainas laterales y la cubierta del motor tienen una forma más atrevida, lo que también ha sido posible gracias a una refrigeración más eficiente; también hay un suelo completamente nuevo. James Key: "Los alerones modernos se definen en gran medida por los bajos y los paneles, incluida la importante zona de los montantes laterales. Nos hemos vuelto mucho más audaces en esta área".



A juzgar por las soluciones que se podrán ver en Londres y en la presentación en Barcelona (9 de febrero), el coche ya contará con las primeras piezas Evo en Bahréin. Esto encaja con uno de los objetivos del Jefe de Ingeniería James Key: Sauber debe desarrollar más rigurosamente si quiere dar ventaja a sus rivales en el amplio mediocampo. Key: "Es todo un regalo para los aficionados. Verán lo rápido que cambian los coches de carreras de 2024, desde la presentación hasta los test de invierno en Bahréin y luego hasta el primer fin de semana de carreras en el mismo circuito."



El inglés de 52 años, que trabajó para Sauber en Hinwil de 2010 a 2012, afirma: "El C44 se lanzó cuando yo aún no había vuelto a Suiza. Así que todo el trabajo previo lo hizo el equipo".



"Trabajar de nuevo en Hinwil me resultó familiar, porque todavía hay mucha gente que conocía de antes y, sin embargo, puedes ver claramente cómo está creciendo el equipo, con muchas caras nuevas. El ambiente es genial y todo el mundo está inspirado con la idea de hacerlo mejor que en 2023. Ya aprendimos el año pasado: en el centro del campo, todo se reduce a espacios muy pequeños. Así que queríamos dar un paso adelante significativo y mantendremos el pie en el acelerador en términos de desarrollo."



"Ahora que he vuelto a instalarme, se trata de agilizar los procesos y definir un plan de desarrollo para el C44, que tiene muy poco en común con el coche C43 del año pasado, con reglamentos estables o sin ellos."



"Incluso antes de volver, el equipo decidió dar pasos audaces en términos de diseño, claramente visibles en la suspensión o la forma de los sidepods, menos visibles en las numerosas soluciones inteligentes bajo el revestimiento."



"Cuando estamos en la pista y cuando los aficionados comparan las fotos de los coches de 2023 y 2024, queda claro: no se trata de una evolución de un modelo del año anterior, hemos probado nuevos enfoques. La filosofía aerodinámica es diferente. Hemos prestado mucha atención a la compacidad para poder ser más agresivos con los paneles."



"Creemos que este enfoque abre más potencial de desarrollo y estamos impacientes por salir a pista con el nuevo coche".



Primera prueba funcional: el 9 de febrero, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.





Presentaciones en Fórmula 1

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island