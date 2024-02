Le chef technique de Sauber, James Key : Une solution courageuse pour 2024

L'espoir est vert : la nouvelle présentation de l'écurie suisse Sauber ne passe pas inaperçue, mais elle ne rapporte pas de points au championnat du monde pour une apparence insolente. Officiellement baptisée "Stake F1 Team", l'équipe doit montrer plus qu'en 2023, où elle n'avait obtenu qu'une piètre neuvième place finale en tant qu'Alfa Romeo.

Un changement marquant sur la voiture de course : le changement du concept de suspension sur l'essieu avant, des barres de poussée aux barres de traction. La base technique est la suivante : les barres de poussée ou de traction transmettent les mouvements des roues aux unités ressort/amortisseur, ce mouvement des barres montées sur le bras de suspension est transmis via des culbuteurs.

La solution des tirants (en anglais : pull rod) introduite à la fin des années 1970 par Gordon Murray, alors designer chez Brabham, présentait surtout un avantage : comme le tirant est placé plus bas et que l'unité ressort/amortisseur peut être installée plus près du sol, le centre de gravité de la voiture est abaissé.

Aujourd'hui, les avantages aérodynamiques sont au centre des préoccupations. Une jambe de force de traction peut être placée de manière plus aérodynamique qu'une jambe de force de poussée. James Key : "Mécaniquement, ce n'est pas une bonne approche, mais nous savons que nous faisons plus que compenser par les avantages aérodynamiques. Ici, je dois faire un énorme compliment à mon équipe, car cette voie courageuse a été empruntée alors que je n'étais pas encore rentré en Suisse".

Autres différences par rapport au modèle précédent C43 : les caissons latéraux et le capot moteur ont une forme plus audacieuse, ce qui a également été rendu possible par un refroidissement plus efficace ; de plus, il y a un tout nouveau plancher. James Key : "Les voitures à ailes modernes se définissent en grande partie par le soubassement et l'habillage, y compris la zone importante des caissons latéraux. Nous sommes devenus beaucoup plus audacieux à cet égard".



Si l'on se réfère aux solutions présentées à Londres et au roulage de Barcelone (9 février), la voiture présentera les premières pièces Evo dès le Bahreïn. Cela correspond à l'un des objectifs du directeur technique James Key - Sauber doit développer de manière plus stricte si elle veut faire un pied de nez à ses adversaires du large milieu du peloton. Key : "Pour les fans, tout cela est un régal. Ils verront à quel point les voitures de course 2024 changent rapidement, déjà entre la présentation et les essais hivernaux à Bahreïn, puis le premier week-end de course sur le même circuit".



L'Anglais de 52 ans, qui a déjà travaillé pour Sauber à Hinwil de 2010 à 2012, explique : "La C44 a été mise sur les rails alors que je n'étais pas encore rentré en Suisse. Tout le travail de base a donc été fait par l'équipe".



"Reprendre le travail à Hinwil m'a semblé familier, car il y a encore beaucoup de gens que je connaissais auparavant, et pourtant on voit bien que l'équipe est en train de grandir, avec beaucoup de nouveaux visages. L'ambiance est excellente et tout le monde est animé par l'idée de faire mieux qu'en 2023. Nous avons déjà appris l'année dernière que le milieu de tableau se joue à de très petits écarts. Nous voulions donc faire un pas considérable et nous allons rester sur l'accélérateur en matière de développement".



"Une fois que je me serai réinstallé, il s'agira de rationaliser les procédures et de définir un plan de développement pour la C44, qui n'a que très peu de points communs avec la C43 de l'an dernier, règlement stable ou pas".



"Avant même que je ne revienne, l'équipe a décidé de faire preuve d'audace dans le design, ce qui est bien visible par exemple dans la suspension ou la forme des caissons latéraux, et moins visible dans les nombreuses solutions intelligentes sous le carénage".



"Lorsque nous sommes en piste et que les fans comparent ensuite les photos des voitures 2023 et 2024, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une évolution d'un modèle de l'année précédente, nous avons essayé de nouvelles voies. La philosophie aérodynamique est différente. Nous avons beaucoup insisté sur la compacité afin de pouvoir être plus agressifs avec le carénage".



"Nous pensons que cette voie ouvre un plus grand potentiel de développement et nous sommes impatients de prendre la piste avec la nouvelle voiture".



Premier test fonctionnel : le 9 février, sur le circuit de Barcelone-Catalunya.





