Il responsabile dell'ingegneria della Sauber James Key: Soluzione audace per il 2024

Il verde è la speranza: il nuovo look della scuderia svizzera Sauber si fa notare, ma non ci sono punti di campionato per un look sfacciato. La scuderia ufficialmente denominata "Stake F1 Team" deve dimostrare qualcosa in più rispetto al 2023, quando ottenne solo un debole nono posto come Alfa Romeo.

Un cambiamento eclatante per l'auto da corsa: una modifica del concetto di sospensione sull'asse anteriore, da puntoni a spinta a puntoni a trazione. Come base tecnica: i puntoni a spinta o a trazione trasmettono i movimenti delle ruote ai gruppi molla/ammortizzatore; questo movimento dei puntoni attaccati al braccio oscillante viene trasmesso tramite i bilancieri.

La soluzione a tirante introdotta dall'allora progettista Brabham Gordon Murray alla fine degli anni '70 presentava un vantaggio principale: poiché il puntone è montato più in basso e l'unità molla/ammortizzatore può essere installata più vicina al suolo, il baricentro della vettura è più basso.

Oggi i vantaggi aerodinamici sono al centro dell'attenzione. Un puntone a trazione può essere posizionato in modo più aerodinamico rispetto a un puntone a spinta. James Key: "Dal punto di vista meccanico non è un buon approccio, ma sappiamo di poterlo compensare con i vantaggi aerodinamici. Devo fare un grande complimento al mio team, perché questo approccio coraggioso è stato adottato quando non ero ancora tornato in Svizzera".

Altre differenze rispetto al modello precedente C43: le fiancate e la copertura del motore hanno una forma più audace, resa possibile anche da un raffreddamento più efficiente; c'è anche un pavimento completamente nuovo. James Key: "Le moderne wing car sono in gran parte definite dal sottoscocca e dai rivestimenti, compresa l'importante area dei sidepods. In quest'area siamo diventati molto più coraggiosi".



A giudicare dalle soluzioni che si possono vedere a Londra e al roll-out di Barcellona (9 febbraio), la vettura presenterà già le prime parti Evo in Bahrain. Ciò è in linea con uno degli obiettivi del responsabile dell'ingegneria James Key: la Sauber deve svilupparsi in modo più rigoroso se vuole dare filo da torcere ai suoi avversari a centrocampo. Key: "È un piacere per i tifosi. Vedranno come cambiano rapidamente le vetture da corsa 2024, dalla presentazione ai test invernali in Bahrain e poi al primo weekend di gara sullo stesso circuito".



Il 52enne inglese, che ha lavorato per la Sauber a Hinwil dal 2010 al 2012, afferma: "La C44 è stata lanciata quando non ero ancora tornato in Svizzera. Quindi tutto il lavoro di base è stato fatto dal team".



"Lavorare a Hinwil mi è sembrato di nuovo familiare, perché ci sono ancora molte persone che conoscevo da prima, eppure si vede chiaramente come il team stia crescendo, con molti volti nuovi. L'atmosfera è fantastica e tutti sono ispirati dall'idea di fare meglio che nel 2023. Abbiamo già imparato l'anno scorso: a centrocampo è tutta una questione di spazi minimi. Volevamo quindi fare un passo avanti significativo e continueremo a tenere il piede sull'acceleratore in termini di sviluppo".



"Ora che sono tornato a lavorare, si tratta di snellire i processi e di definire un piano di sviluppo per la C44, che ha ben poco in comune con la C43 dello scorso anno, regolamenti stabili o meno".



"Già prima del mio ritorno, il team ha deciso di compiere passi coraggiosi in termini di design, chiaramente visibili nelle sospensioni o nella forma dei sidepod, meno visibili nelle numerose soluzioni intelligenti sotto i rivestimenti".



"Quando siamo in pista e quando i fan confrontano le foto delle vetture 2023 e 2024, diventa chiaro: non si tratta di un'evoluzione di un modello dell'anno precedente, abbiamo provato nuovi approcci. La filosofia aerodinamica è diversa. Abbiamo prestato molta attenzione alla compattezza per poter essere più aggressivi con i rivestimenti".



"Riteniamo che questo approccio offra un maggiore potenziale di sviluppo e non vediamo l'ora di scendere in pista con la nuova vettura".



Primo test funzionale: il 9 febbraio, sul Circuit de Barcelona-Catalunya.





