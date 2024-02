James Key, Diretor de Engenharia da Sauber: Solução arrojada para 2024

Verde é a esperança: o novo visual da equipa de corridas Sauber da Suíça destaca-se, mas não há pontos no campeonato para um visual atrevido. A oficialmente designada "Stake F1 Team" tem de mostrar mais do que em 2023, quando apenas alcançou um fraco nono lugar como Alfa Romeo.

Uma alteração notável no carro de corrida: uma alteração no conceito de suspensão no eixo dianteiro, de amortecedores de empurrar para amortecedores de puxar. Como base técnica: os amortecedores de empurrar ou de puxar transmitem os movimentos da roda às unidades de mola/amortecedor; este movimento dos amortecedores ligados ao braço de suspensão é transmitido através de balancins.

A solução de haste de tração introduzida pelo então designer da Brabham, Gordon Murray, no final da década de 1970, tinha uma vantagem principal - uma vez que a escora é montada mais abaixo e a unidade mola/amortecedor pode também ser instalada mais perto do solo, o centro de gravidade do automóvel é mais baixo.

Atualmente, as vantagens aerodinâmicas estão em primeiro plano. Um amortecedor de tensão pode ser posicionado de forma mais aerodinâmica do que um amortecedor de empurrar. James Key: "Em termos mecânicos, esta não é uma boa abordagem, mas sabemos que a compensamos com as vantagens aerodinâmicas. Tenho de dar um grande elogio à minha equipa, porque esta abordagem arrojada foi tomada quando eu ainda não tinha regressado à Suíça."

Outras diferenças em relação ao modelo anterior C43: os sidepods e a cobertura do motor têm uma forma mais arrojada, o que também foi possível graças a uma refrigeração mais eficiente; existe também um piso completamente novo. James Key: "Os carros modernos com asas são largamente definidos pela parte inferior da carroçaria e pelos painéis, incluindo a importante área dos sidepods. Tornámo-nos muito mais ousados nesta área".



A julgar pelas soluções que podem ser vistas em Londres e no lançamento em Barcelona (9 de fevereiro), o carro já apresentará as primeiras peças Evo no Bahrain. Isto enquadra-se num dos objectivos do Chefe de Engenharia James Key - a Sauber tem de desenvolver-se mais rigorosamente se quiser dar uma ajuda aos seus adversários no meio-campo alargado. Key: "É tudo um prazer para os fãs. Eles vão ver a rapidez com que os carros de corrida de 2024 mudam, desde a apresentação até ao teste de inverno no Bahrain e depois até ao primeiro fim de semana de corrida no mesmo circuito."



O inglês de 52 anos, que trabalhou para a Sauber em Hinwil de 2010 a 2012, afirma: "O C44 foi lançado quando eu ainda não tinha regressado à Suíça. Portanto, todo o trabalho de base foi feito pela equipa."



"Trabalhar em Hinwil voltou a ser familiar, porque ainda há muitas pessoas que conheço do passado, mas é possível ver claramente como a equipa está a crescer, com muitas caras novas. O ambiente é ótimo e todos se inspiram na ideia de fazer melhor do que em 2023. Já aprendemos no ano passado - no meio-campo, tudo se resume a pequenos espaços. Por isso, queríamos dar um passo em frente significativo e vamos manter o pé no acelerador em termos de desenvolvimento."



"Agora que estou de volta, é uma questão de simplificar os processos e definir um plano de desenvolvimento para o C44, que tem muito pouco em comum com o carro C43 do ano passado, com regulamentos estáveis ou não.



"Mesmo antes do meu regresso, a equipa decidiu dar passos ousados em termos de design, claramente visíveis na suspensão ou na forma dos sidepods, menos visíveis nas numerosas soluções inteligentes sob os painéis."



"Quando estamos na pista e quando os fãs comparam as fotografias dos carros de 2023 e 2024, torna-se claro - não se trata de uma evolução de um modelo do ano anterior, tentámos novas abordagens. A filosofia aerodinâmica é diferente. Prestámos muita atenção à compacidade para podermos ser mais agressivos com os painéis".



"Acreditamos que esta abordagem abre mais potencial de desenvolvimento e mal podemos esperar para ir para a pista com o novo carro."



Primeiro teste funcional: a 9 de fevereiro, no Circuito de Barcelona-Catalunha.





Apresentações na Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas