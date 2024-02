Valtteri Bottas (Sauber): Esto es algo completamente diferente

Valtteri Bottas terminó segundo en el campeonato del mundo en 2019 y 2020 al servicio de Mercedes, pero su compañero Lewis Hamilton le impidió alcanzar el mayor éxito de un piloto de Fórmula 1.

Tras cambiar a Alfa Romeo (ahora Stake F1 Team, es decir, Sauber), el finlandés de 43 años terminó el Mundial de 2022 en un sólido décimo puesto, pero en 2023 el 222 veces participante en un GP solo acabó 15. Y con todos mis respetos para Guanyu Zhou: un piloto del calibre de Bottas debería hacer que su compañero de equipo más joven pareciera mayor.

En 2024, Sauber competirá bajo el nombre de Stake F1 Team, y una apariencia descarada atrae a Bottas: "El C44 se siente completamente diferente. No sólo tiene un aspecto sorprendentemente diferente, sino que también encarna lo que esperamos del nuevo coche en la próxima temporada. Creemos que tenemos más potencial de rendimiento con el C44 y queremos traducirlo en mejores resultados."

"Esta es mi tercera temporada aquí y tengo grandes expectativas. Somos conscientes de que tenemos que dar un gran paso adelante si queremos mantenernos. Nadie puede pasar por alto el hecho de que no logramos nuestros objetivos en 2023".

"Todo el mundo en el equipo es consciente de que tenemos que demostrar más, y es estupendo ver el entusiasmo y la ambición con los que trabaja el equipo en Suiza. Tengo confianza para 2024".

"Esta es una nueva era emocionante para el equipo. Estoy feliz de formar parte de ella. 2023 fue una temporada dura para nosotros, pero queremos dejar todo eso atrás. 2024 no tendrá nada que ver con eso. Hemos hablado mucho de puntos fuertes y débiles, percibo un espíritu de optimismo en la fábrica de coches de carreras, hay un gran ambiente".



Guanyu Zhou añade: "Invertimos mucho tiempo en la segunda mitad de la temporada 2023 para entender mejor por qué no éramos tan buenos como se esperaba. Cuando las cosas no van tan bien como uno esperaba, primero hay que entender por qué antes de tomar medidas. Puedo ver cuánto trabajo se ha invertido en este coche y por eso soy optimista".





