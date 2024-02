Valtteri Bottas (Sauber) : C'est quelque chose de très différent

Valtteri Bottas a terminé deuxième du championnat du monde en 2019 et 2020 au service de Mercedes, mais son coéquipier Lewis Hamilton l'a empêché d'atteindre le plus grand succès d'un pilote de Formule 1.

Après son passage chez Alfa Romeo (aujourd'hui Stake F1 Team, c'est-à-dire Sauber), le Finlandais de 43 ans a terminé le championnat du monde 2022 à une solide dixième place, mais en 2023, le pilote aux 222 GP n'a terminé que 15e du championnat du monde. Et avec tout le respect que Guanyu Zhou lui doit, un pilote de la trempe de Bottas devrait faire paraître son jeune coéquipier plus âgé.

En 2024, Sauber se présentera sous l'appellation Stake F1 Team, et Bottas apprécie beaucoup une apparence insolente : "La C44 est complètement différente au toucher. Elle n'a pas seulement un look différent, elle incarne aussi ce que nous attendons de la nouvelle voiture pour la saison à venir. Nous pensons qu'avec la C44, nous avons un meilleur potentiel de performance et nous voulons le transformer en meilleurs résultats".

"J'entame ma troisième saison ici et j'ai de grandes attentes. Nous sommes conscients que nous devons faire un grand pas en avant si nous voulons nous maintenir. Personne ne peut dire que nous n'avons pas atteint nos objectifs en 2023".

"Tout le monde dans l'équipe est conscient que nous devons montrer plus, et il est agréable de voir l'enthousiasme et l'ambition avec lesquels l'équipe se met au travail en Suisse. Je suis confiant pour 2024".

"C'est une nouvelle ère passionnante pour l'équipe. Je suis heureux d'en faire partie. 2023 a été une saison difficile pour nous, mais nous voulons laisser tout cela derrière nous. 2024 n'aura rien à voir avec cela. Nous avons beaucoup parlé de nos forces et de nos faiblesses, je sens une atmosphère de renouveau dans l'usine de voitures de course, c'est une ambiance formidable".



Guanyu Zhou ajoute : "Nous avons investi beaucoup de temps dans la deuxième moitié de la saison 2023 pour mieux comprendre pourquoi nous n'avons pas été aussi bons que prévu. Quand les choses ne se passent pas comme on l'espérait, il faut d'abord comprendre pourquoi avant de pouvoir prendre des mesures. Je vois tout le travail qui a été fait sur cette voiture et je suis donc optimiste".





Présentations de la Formule 1

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island