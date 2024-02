Valtteri Bottas (Sauber): E' qualcosa di completamente diverso

Valtteri Bottas si è classificato secondo nel campionato del mondo nel 2019 e nel 2020 al servizio della Mercedes, ma il suo compagno di squadra Lewis Hamilton gli ha impedito di ottenere il più grande successo di un pilota di Formula 1.

Dopo essere passato all'Alfa Romeo (ora Stake F1 Team, ovvero Sauber), il 43enne finlandese ha concluso il campionato del mondo 2022 con un solido decimo posto, ma nel 2023 il 222 volte partecipante al GP si è piazzato solo al 15° posto. E con tutto il rispetto per Guanyu Zhou: un pilota del calibro di Bottas dovrebbe far sembrare più vecchio il suo più giovane compagno di squadra.

Nel 2024, la Sauber gareggerà con il nome di Stake F1 Team, e un aspetto sfacciato piace a Bottas: "La C44 è completamente diversa. Non solo ha un aspetto sorprendentemente diverso, ma incarna anche ciò che ci aspettiamo dalla nuova vettura nella prossima stagione. Crediamo di avere un maggiore potenziale di prestazioni con la C44 e vogliamo tradurlo in risultati migliori".

"Questa è la mia terza stagione qui e ho grandi aspettative. Ci rendiamo conto che dobbiamo fare un grande passo avanti se vogliamo essere all'altezza. Nessuno può ignorare il fatto che non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi nel 2023".

"Tutti i membri della squadra si rendono conto che dobbiamo dimostrare di più, ed è bello vedere l'entusiasmo e l'ambizione con cui il team svizzero sta lavorando. Sono fiducioso per il 2024".

"Questa è una nuova ed entusiasmante era per la squadra. Sono felice di farne parte. Il 2023 è stata una stagione difficile per noi, ma vogliamo lasciarci tutto alle spalle. Il 2024 non avrà nulla a che fare con questo. Abbiamo parlato molto di punti di forza e di debolezza, percepisco uno spirito di ottimismo nella fabbrica di auto da corsa, c'è una grande atmosfera".



Guanyu Zhou aggiunge: "Abbiamo investito molto tempo nella seconda metà della stagione 2023 per capire meglio perché non eravamo così bravi come ci si aspettava. Quando le cose non vanno bene come si sperava, bisogna innanzitutto capire perché prima di poter agire. Posso vedere quanto lavoro è stato fatto su questa vettura e sono quindi ottimista".





