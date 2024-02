Valtteri Bottas (Sauber): Isto é algo completamente diferente

Valtteri Bottas (34), vencedor de um GP, raramente mostrou as suas capacidades em 2023: um sóbrio 15º lugar no campeonato do mundo. O dez vezes vencedor de um GP explica como as coisas devem melhorar na próxima época.

Valtteri Bottas terminou em segundo lugar no campeonato do mundo em 2019 e 2020 ao serviço da Mercedes, mas o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton impediu-o de alcançar o maior sucesso de um piloto de Fórmula 1.

Depois de mudar para a Alfa Romeo (agora Stake F1 Team, ou seja, Sauber), o finlandês de 43 anos terminou o Campeonato do Mundo de 2022 num sólido décimo lugar, mas em 2023 o 222 vezes participante no GP terminou apenas em 15º. E com todo o respeito por Guanyu Zhou: um piloto do calibre de Bottas deve fazer o seu companheiro de equipa mais jovem parecer mais velho.

Em 2024, a Sauber vai competir sob o nome Stake F1 Team, e uma aparência atrevida agrada a Bottas: "O C44 é completamente diferente. Não só tem um aspeto muito diferente, como também incorpora o que esperamos do novo carro na próxima época. Acreditamos que temos mais potencial de desempenho com o C44 e queremos traduzir isso em melhores resultados."

"Esta é a minha terceira época aqui e tenho grandes expectativas. Estamos conscientes de que temos de dar um grande passo em frente se quisermos manter a nossa posição. Ninguém pode ignorar o facto de não termos atingido os nossos objectivos em 2023."

"Todos na equipa sabem que temos de mostrar mais e é ótimo ver o entusiasmo e a ambição com que a equipa na Suíça está a trabalhar. Estou confiante para 2024".

"Esta é uma nova e excitante era para a equipa. Estou feliz por fazer parte dela. 2023 foi uma época difícil para nós, mas queremos deixar tudo isso para trás. 2024 não terá nada a ver com isso. Falámos muito sobre os pontos fortes e fracos, sinto um espírito de otimismo na fábrica de carros de corrida, é um ótimo ambiente."



Guanyu Zhou acrescenta: "Investimos muito tempo na segunda metade da época de 2023 para compreender melhor porque é que não fomos tão bons como se esperava. Quando as coisas não correm tão bem como esperávamos, primeiro temos de perceber porquê antes de podermos agir. Posso ver quanto trabalho foi feito neste carro e, por isso, estou otimista".





