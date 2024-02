Felipe Massa: ¿Alonso en lugar de Hamilton en Mercedes?

En 2008, disputaron una final del Campeonato del Mundo en Interlagos que haría que cualquier thriller de Hitchcock pareciera un somnífero: Felipe Massa y Lewis Hamilton. Massa ganó la carrera, pero Hamilton sumó los puntos suficientes para hacerse con el título, Felipe respondió con grandeza y se convirtió en el campeón de corazones.

Más de 15 años después, tenemos una constelación completamente distinta: Felipe hace tiempo que se retiró tras 269 participaciones en la Fórmula 1, pero el brasileño, que ahora tiene 42 años, nunca ha perdido el contacto con este deporte.

Y Lewis Hamilton, más arriba, ha causado la primera sensación del año en la Fórmula 1: El 1 de febrero se anunció que el inglés correrá para Ferrari a partir de 2025.

"No me lo esperaba", admite Massa, que tiene excelentes contactos en Ferrari. En declaraciones a los colegas de la Gazzetta dello Sport, añade: "Me parecía claro que Lewis terminaría su carrera en Mercedes".

"Por otro lado, si nos fijamos en cómo ha funcionado Mercedes en los dos últimos años, y si también sabemos que Lewis nunca ha ocultado su debilidad por Ferrari, entonces el cambio en sí ya no es una sorpresa tan grande".



"Sólo puedo concluir de su decisión que ya no cree que pueda continuar con los éxitos del pasado con Mercedes. Probablemente necesitaba un nuevo reto, y ahora es el momento adecuado para ello".



La pregunta es obvia: ¿cómo se llevarán Lewis Hamilton y Charles Leclerc?



Felipe Massa, once veces ganador de un GP, dice: "Charles no tiene que tener miedo de nadie. Sólo tiene que concentrarse en su trabajo. La participación de Lewis Hamilton es algo fantástico y, por supuesto, cambiará la dinámica del equipo. Pero también puede ser una motivación adicional para Charles. Enfrentarse a un Hamilton en el mismo coche es un reto fabuloso".



Massa señala: "Si Hamilton viene, será un gran impulso de marketing para la marca Ferrari, pero al mismo tiempo el equipo necesita reforzarse, Ferrari necesita técnicos de alto calibre y un coche mejor. Porque si el coche no es bueno, Hamilton tampoco ganará".



¿Y qué pasará en Mercedes? ¿Quién sucederá a Lewis Hamilton en 2025? Felipe Massa dice: "Yo pondría a Fernando Alonso o al joven Kimi Antonelli en el coche".





Presentaciones de la Fórmula 1

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island