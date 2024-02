Felipe Massa : Alonso plutôt que Hamilton chez Mercedes ?

En 2008, ils se sont livrés à Interlagos à une finale de championnat du monde à côté de laquelle n'importe quel thriller d'Hitchcock n'est qu'un somnifère - Felipe Massa et Lewis Hamilton. Massa a remporté la course, mais Hamilton a marqué suffisamment de points pour s'emparer du titre, Felipe a alors réagi avec grandeur et est devenu le champion des cœurs.

Plus de 15 ans plus tard, nous sommes dans une toute autre configuration : Felipe a pris sa retraite depuis longtemps après 269 courses de Formule 1, mais le Brésilien, qui a maintenant 42 ans, n'a jamais perdu le contact avec le sport.

Et c'est Lewis Hamilton qui a donné le premier coup de tonnerre de l'année en Formule 1 : Le 1er février, il a été annoncé que l'Anglais courrait pour Ferrari à partir de 2025.

"Je ne l'ai pas vu venir", admet ouvertement Massa, qui dispose d'un excellent réseau chez Ferrari. Chez nos confrères de la Gazzetta dello Sport, il approfondit : "Pour moi, il semblait clair que Lewis terminerait sa carrière chez Mercedes".

"D'un autre côté - si nous regardons comment Mercedes s'est comportée au cours des deux dernières années, et si nous savons en même temps que Lewis n'a jamais caché son faible pour Ferrari, alors le changement n'est plus une si grande surprise en soi".



"Je ne peux que déduire de sa décision qu'il ne croit plus pouvoir renouer avec les succès d'antan avec Mercedes. Il avait sans doute besoin d'un nouveau défi, et c'est maintenant le bon moment pour le relever".



La question est évidente : comment Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont-ils s'entendre ?



Felipe Massa, onze fois vainqueur de GP, répond : "Charles ne doit avoir peur de personne. Il doit simplement se concentrer sur son travail. L'engagement de Lewis Hamilton est une excellente chose et, bien sûr, cela va changer la dynamique de l'équipe. Mais cela peut aussi être une motivation supplémentaire pour Charles. S'attaquer à un Hamilton dans la même voiture, c'est quand même un fabuleux défi".



Massa fait remarquer : "Si Hamilton vient, c'est un formidable turbo marketing pour la marque Ferrari, mais en même temps, l'équipe doit être renforcée, Ferrari a besoin de techniciens de haut niveau et d'une meilleure voiture. Car si la voiture ne sert à rien, Hamilton ne gagnera pas non plus".



Et que va-t-il se passer chez Mercedes ? Qui succédera à Lewis Hamilton en 2025 ? Felipe Massa répond : "Je ferais venir Fernando Alonso ou je mettrais le jeune Kimi Antonelli dans la voiture".





