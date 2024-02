Felipe Massa: Alonso al posto di Hamilton alla Mercedes?

Nel 2008, a Interlagos, si sono affrontati in un finale di Campionato del Mondo che avrebbe fatto sembrare qualsiasi thriller di Hitchcock un sonnifero: Felipe Massa e Lewis Hamilton. Massa vinse la gara, ma Hamilton ottenne abbastanza punti per conquistare il titolo, Felipe rispose alla grande e divenne il campione dei cuori.

Più di 15 anni dopo, abbiamo una costellazione completamente diversa: Felipe si è ritirato da tempo dopo 269 presenze in Formula 1, ma l'ormai 42enne brasiliano non ha mai perso il contatto con questo sport.

E Lewis Hamilton ha suscitato il primo scalpore dell'anno di Formula 1. Il 1° febbraio è stato annunciato che il suo nome è stato ritirato: Il 1° febbraio è stato annunciato che l'inglese correrà per la Ferrari dal 2025.

"Non me l'aspettavo", ammette Massa, che ha ottimi rapporti con la Ferrari. Parlando con i colleghi della Gazzetta dello Sport, aggiunge: "Mi sembrava chiaro che Lewis avrebbe concluso la sua carriera alla Mercedes".

"D'altra parte, se guardiamo a come si è comportata la Mercedes negli ultimi due anni, e se sappiamo anche che Lewis non ha mai fatto mistero del suo debole per la Ferrari, allora il passaggio non è più una grande sorpresa".



"Dalla sua decisione posso solo concludere che non crede più di poter continuare i successi del passato con la Mercedes. Probabilmente aveva bisogno di una nuova sfida e questo è il momento giusto".



La domanda è ovvia: come andranno d'accordo Lewis Hamilton e Charles Leclerc?



Felipe Massa, undici volte vincitore di un GP, afferma: "Charles non deve avere paura di nessuno. Deve solo concentrarsi sul suo lavoro. Il coinvolgimento di Lewis Hamilton è un'ottima cosa e naturalmente cambierà la dinamica della squadra. Ma può anche essere una motivazione in più per Charles. Affrontare un Hamilton sulla stessa vettura è una sfida favolosa".



Massa sottolinea: "Se Hamilton verrà, sarà una grande spinta di marketing per il marchio Ferrari, ma allo stesso tempo la squadra deve essere rafforzata, la Ferrari ha bisogno di tecnici di alto livello e di una macchina migliore. Perché se la macchina non è buona, non vincerà nemmeno Hamilton".



E cosa succederà alla Mercedes? Chi succederà a Lewis Hamilton nel 2025? Felipe Massa dice: "Io prenderei Fernando Alonso o metterei in macchina il giovane Kimi Antonelli".





