Felipe Massa: Alonso em vez de Hamilton na Mercedes?

Em 2008, disputaram uma final do Campeonato do Mundo em Interlagos que faria qualquer thriller de Hitchcock parecer um comprimido para dormir - Felipe Massa e Lewis Hamilton. Massa ganhou a corrida, mas Hamilton marcou pontos suficientes para conquistar o título, Felipe respondeu com grandeza e tornou-se o campeão dos corações.

Mais de 15 anos depois, temos uma constelação completamente diferente: Felipe já se retirou há muito tempo, após 269 participações na Fórmula 1, mas o brasileiro, agora com 42 anos, nunca perdeu o contacto com o desporto.

E Lewis Hamilton causou a primeira sensação do ano na Fórmula 1: No dia 1 de fevereiro, foi anunciado que o inglês vai correr pela Ferrari a partir de 2025.

"Não estava à espera disso", admite Massa, que tem excelentes ligações na Ferrari. Falando aos colegas da Gazzetta dello Sport, ele acrescenta: "Parecia claro para mim que Lewis terminaria sua carreira na Mercedes".

"Por outro lado, se olharmos para o desempenho da Mercedes nos últimos dois anos, e se também soubermos que Lewis nunca escondeu sua fraqueza pela Ferrari, então a troca em si não é mais uma grande surpresa".



"Só posso concluir da sua decisão que ele já não acredita que possa continuar os sucessos do passado com a Mercedes. Provavelmente, ele precisava de um novo desafio e agora é o momento certo para isso."



A questão é óbvia: como é que Lewis Hamilton e Charles Leclerc se vão dar um com o outro?



Felipe Massa, onze vezes vencedor de GPs, diz: "Charles não precisa ter medo de ninguém. Ele só precisa de se concentrar no seu trabalho. O envolvimento do Lewis Hamilton é fantástico e, claro, vai mudar a dinâmica da equipa. Mas também pode ser uma motivação adicional para Charles. Enfrentar um Hamilton no mesmo carro é um desafio fabuloso".



Massa salienta: "Se Hamilton vier, será um grande impulso de marketing para a marca Ferrari, mas ao mesmo tempo a equipa precisa de ser reforçada, a Ferrari precisa de técnicos de alto calibre e de um carro melhor. Porque se o carro não for bom, então Hamilton também não vai ganhar".



E o que é que vai acontecer na Mercedes? Quem sucederá a Lewis Hamilton em 2025? Felipe Massa diz: "Ou eu pegaria Fernando Alonso ou colocaria o jovem Kimi Antonelli no carro".





Apresentações da Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas