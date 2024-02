Lewis Hamilton a Ferrari: Carlos Sainz habla ahora

En otoño de 2023, Carlos Sainz dijo: "Me siento cómodo en Ferrari y veo mi futuro en Italia". Pero eso no va a suceder: el director del equipo, Fred Vasseur, ha dado el golpe de efecto de fichar a Lewis Hamilton, y a partir de 2025 la superestrella inglesa pilotará de rojo junto a Charles Leclerc, cuyo contrato se ha ampliado. De este modo, Carlos Sainz será excedente a finales de 2024.

Cinco días después de la sensacional noticia sobre Hamilton, Carlos Sainz se ha pronunciado. El bicampeón del GP ha declarado en Sky: "Estoy bien, estamos trabajando tranquilos y concentrados para la temporada 2024. Quiero hacerlo lo mejor posible en mi último año con Ferrari".

Cuando se le preguntó si estaba decepcionado por esta evolución, el madrileño de 29 años dijo: "Por supuesto, sabía un poco antes que la mayoría lo que se avecinaba aquí. Así que estaba preparado. Pero ahora sólo quiero pensar en mi temporada 2024 y hacerlo lo mejor posible para Ferrari."

"Quiero seguir desarrollándome y no quedarme parado. Este año cumpliré 30 años, pero me siento joven y con hambre. Sé lo que puedo hacer y sé lo que valgo. Así que no me preocupa mi futuro".



"Por supuesto, es un poco extraño entrar en una temporada sabiendo ya que será mi última en Ferrari. Pero en cuanto me ponga el casco en Bahréin, dejaré todo eso atrás. Y si percibo una oportunidad de campeonato del mundo, la aprovecharé".





Presentaciones Fórmula 1

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island