Lewis Hamilton chez Ferrari : Carlos Sainz s'exprime maintenant

A l'automne 2023, Carlos Sainz avait encore affirmé : "Je me sens bien chez Ferrari et je vois mon avenir en Italie". Mais il n'en sera rien : le chef d'équipe Fred Vasseur a réussi le coup de force d'engager Lewis Hamilton ; à partir de 2025, la superstar anglaise roulera en rouge, aux côtés de Charles Leclerc, dont le contrat a été prolongé. Carlos Sainz sera donc surnuméraire fin 2024.

Cinq jours après l'annonce sensationnelle concernant Hamilton, Carlos Sainz s'est exprimé. Le double vainqueur de GP déclare sur Sky : "Je vais bien, nous travaillons tranquillement et avec concentration pour la saison 2024. Pour ma dernière année avec Ferrari, je veux faire le mieux possible".

Lorsqu'on lui demande s'il est déçu de cette évolution, le Madrilène de 29 ans répond : "Je savais évidemment un peu plus tôt que la plupart des gens ce qui se préparait. J'étais donc préparé à cela. Mais maintenant, je veux juste penser à ma saison 2024 et faire de mon mieux pour Ferrari".

"Je veux continuer à évoluer et ne pas m'arrêter. J'aurai 30 ans cette année, mais je me sens jeune et affamé. Je sais ce que je peux faire et je sais ce que je vaux. Donc je ne m'inquiète pas pour mon avenir".



"Bien sûr, c'est un peu étrange d'entamer une saison en sachant déjà que ce sera la dernière chez Ferrari. Mais dès que je mettrai le casque à Bahreïn, je laisserai tout cela derrière moi. Et si je sens une opportunité de championnat du monde, je la saisirai".





Présentations de la Formule 1

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island