Lewis Hamilton alla Ferrari: parla Carlos Sainz

Nell'autunno 2023, Carlos Sainz ha dichiarato: "Mi sento a mio agio alla Ferrari e vedo il mio futuro in Italia". Ma non sarà così: il team principal Fred Vasseur ha messo a segno il colpo di Lewis Hamilton e dal 2025 la superstar inglese guiderà in rosso accanto a Charles Leclerc, il cui contratto è stato prolungato. Ciò significa che Carlos Sainz sarà in esubero alla fine del 2024.

Cinque giorni dopo la clamorosa notizia su Hamilton, Carlos Sainz ha parlato. Il due volte vincitore del GP ha dichiarato a Sky: "Sto bene, stiamo lavorando con calma e concentrazione per la stagione 2024. Voglio fare il meglio possibile nel mio ultimo anno con la Ferrari".

Quando gli è stato chiesto se fosse deluso da questo sviluppo, il 29enne madrileno ha detto: "Naturalmente, sapevo un po' prima di molti altri cosa sarebbe successo qui. Quindi ero preparato. Ma ora voglio solo pensare alla mia stagione 2024 e fare del mio meglio per la Ferrari".

"Voglio continuare a svilupparmi e non rimanere fermo. Quest'anno compirò 30 anni, ma mi sento giovane e affamato. So cosa posso fare e so quanto valgo. Quindi non sono preoccupato per il mio futuro".



"Certo, è un po' strano affrontare una stagione sapendo già che sarà la mia ultima in Ferrari. Ma non appena indosserò il casco in Bahrain, mi lascerò tutto alle spalle. E se percepirò un'opportunità per il campionato del mondo, la coglierò al volo".





Presentazioni di Formula 1

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas