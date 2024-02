Lewis Hamilton para a Ferrari: Carlos Sainz fala agora

No outono de 2023, Carlos Sainz disse: "Sinto-me confortável na Ferrari e vejo o meu futuro em Itália". Mas isso não vai acontecer: o chefe de equipa Fred Vasseur conseguiu o golpe de contratar Lewis Hamilton e, a partir de 2025, a superestrela inglesa vai conduzir de vermelho ao lado de Charles Leclerc, cujo contrato foi prolongado. Isto significa que Carlos Sainz será excedentário no final de 2024.

Cinco dias após a sensacional notícia sobre Hamilton, Carlos Sainz pronunciou-se. Estou bem, estamos a trabalhar com calma e concentrados para a época de 2024. Quero fazer o melhor possível no meu último ano com a Ferrari", afirmou o bicampeão do mundo na Sky.

Quando lhe perguntaram se estava desiludido com este desenvolvimento, o madrileno de 29 anos disse: "Claro que sabia um pouco mais cedo do que a maioria o que estava para vir. Por isso, estava preparado para isso. Mas agora só quero pensar na minha época de 2024 e dar o meu melhor pela Ferrari".

"Quero continuar a desenvolver-me e não ficar parado. Vou fazer 30 anos este ano, mas sinto-me jovem e com fome. Sei o que posso fazer e sei o que valho. Por isso, não estou preocupado com o meu futuro.



"Claro que é um pouco estranho entrar numa época já sabendo que será a minha última na Ferrari. Mas assim que eu colocar o capacete no Bahrein, vou deixar tudo isso para trás. E se eu sentir uma oportunidade no campeonato mundial, vou aproveitá-la."





Apresentações na Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas