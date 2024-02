Nuevo formato de sprint 2024: ¿es la mejor solución?

En julio de 2021, Silverstone acogió su primer fin de semana de Fórmula 1 en el llamado formato sprint, con los entrenamientos libres y la clasificación para el Gran Premio el viernes, los entrenamientos libres y el sprint el sábado, y el resultado del sprint determinaba entonces la parrilla de salida para el Gran Premio del domingo.

A partir de 2023, las cosas fueron diferentes: entrenamientos libres el viernes y clasificación el domingo. A partir de ahora, el sábado se disputaba solo, con la clasificación al sprint y luego el Mini GP de 100 kilómetros como máximo el sábado y la carrera del Campeonato del Mundo el domingo.

Ahora otro cambio, porque en 2024 los seis fines de semana sprint (Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Interlagos, Doha) se correrán de esta manera: Entrenamientos libres el viernes, luego clasificación sprint. Sprint el sábado por la mañana, clasificación para el Gran Premio por la tarde. La carrera del Campeonato del Mundo el domingo.

Antecedentes: Según el reglamento de 2023, anteriormente ya no estaba permitido trabajar en la puesta a punto desde el viernes por la tarde. En otras palabras, si estropeabas la puesta a punto, te veías viejo para el resto del fin de semana o no tenías más remedio que incumplir la norma del parc fermé y salir desde el fondo de la parrilla.

Queda por ver si este es el gran éxito. El formato sigue siendo controvertido entre aficionados y expertos. Muchos aficionados a la Fórmula 1 no han cambiado de opinión: Un formato de fin de semana diferente es la respuesta a una pregunta que nadie se había hecho. ¿Por qué arreglar algo que no está roto?



El último cambio para 2024 es sólo uno de muchos, como muestra nuestro breve recorrido por los distintos formatos de clasificación.



1950-1996: Práctica final a dos tiempos

Antes de que se fundara la Fórmula 1, las posiciones de salida se sorteaban. Sin embargo, esto cambió con el inicio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1: una sesión de entrenamientos decisivos el viernes, otra el sábado. Nada cambió durante 46 años, aunque hubo numerosos matices. Recordamos los neumáticos de calificación que se tiraban a la papelera tras una vuelta rápida; recordamos también los quemadores de minutos de los motores turbo más potentes de los años 80, con valores superiores a los 1.300 CV.



En vista de la escasez actual de 20 coches, mucha gente piensa con nostalgia en la época en que hubo que introducir la preclasificación a finales de los 80. Hasta 39 coches querían participar. Hasta 39 coches querían participar en un GP, razón por la cual el viernes por la mañana se celebraba una brutal sesión de entrenamientos de treinta minutos.



Un gran inconveniente del formato utilizado durante tanto tiempo: después de un viernes con buen tiempo, un sábado con lluvia significaba que ya no se podían mejorar los tiempos. Algo tenía que cambiar.



1996-2002: La hora de la verdad

A partir de ahora, se buscaba al hombre de la pole en sólo 60 minutos y con un máximo de doce vueltas. Lo que debía ser un thriller se convirtió en un bostezo de Fórmula: los mejores pilotos esperaban a menudo hasta el final de la clasificación para salir a pista, cuando los coches menos rápidos habían limpiado el asfalto y la pista estaba en las mejores condiciones. De ahí otro cambio.



2003: Sólo puede haber uno

La aparente solución al problema: cada coche sale a la pista individualmente. Ventaja: los backmarkers reciben tanta atención como los pilotos de cabeza. El viernes hubo una hora en este formato, los pilotos salieron por orden de la clasificación del campeonato. A continuación, el sábado, esta vez con el piloto más lento del viernes como primer piloto en pista y el más rápido al final. Además, la carrera del sábado se disputó con la misma cantidad de combustible que la carrera. Desventaja: Las cambiantes condiciones meteorológicas convirtieron la clasificación en una lotería.



2004: Todo el sábado

Los dos stints de una vuelta se aplazaron al sábado. Nuevo en la salida en línea con la entrada de la carrera anterior. Los dos tramos estaban ahora tan juntos que Schlitzohre empezó a conducir tácticamente en condiciones meteorológicas cambiantes. Por ejemplo, escatimaron deliberadamente en la primera parte para poder conducir al principio de la segunda, porque la lluvia estaba en camino y sería una desventaja estar en la pista hacia el final de la sesión de entrenamientos.



2005: ¡Sacad las calculadoras!

De ahí la solución: se volvieron a sumar los tiempos de las dos actuaciones individuales. Una vuelta el sábado por la mañana con menos combustible, una vuelta el domingo por la mañana con la misma cantidad de combustible que se utilizó para la carrera. A nadie le gustó este sistema porque el sábado estaba devaluado. Después de seis fines de semana de GP, se acabó. Para las trece sesiones de clasificación restantes, sólo se utilizó el sábado, con combustible de carrera.



2006/2007: La eliminación

Por fin se pudieron volver a dar más vueltas, pero por primera vez hubo un procedimiento de eliminación con tres segmentos de clasificación. A los aficionados les gustó mucho, pero no era perfecto, porque la cantidad de combustible que un piloto pretendía llevar a la carrera aún tenía que usarse al final.



2008/2009: Pequeño cambio

La clasificación a tres parciales se mantuvo, pero ahora ya no era posible recargar combustible después de la Q3.



2010: El formato actual

Los repostajes en carrera pasaron a la historia, por lo que los pilotos por fin pudieron volver a salir a pista con muy poco combustible en los entrenamientos finales y dar rienda suelta a sus ganas.



2016: Un experimento fallido

En la temporada 2016 se introdujo un procedimiento de eliminación: el reloj corre y el piloto más lento es eliminado a intervalos regulares. Con ello se pretendía fomentar el elemento sorpresa. En la práctica, a todo el mundo le fascinaba ver la cuenta atrás del reloj, en lugar de lo que ocurría en la pista. Algunas escuderías enviaron a sus pilotos a la pista demasiado tarde, exponiéndose así al ridículo. ¿Acaso era demasiado difícil para los supuestos mejores estrategas del sector calcular cuándo debían salir sus pilotos a la pista para evitar ser sorprendidos por el cronómetro? Cualquier alumno de segundo de primaria puede hacerlo.



El colmo de la vergüenza en el estreno del campeonato del mundo en Australia: a pocos minutos del final de la calificación en Melbourne, teóricamente la fase más caliente de la sesión de entrenamientos finales de Fórmula 1, todo estaba por decidir para los mejores pilotos de Gran Premio del mundo. ¿Quién será el más rápido en Albert Park? Y luego esto: en la pista, nadie. Los aficionados se alejaron de las gradas, la mayoría sacudiendo la cabeza con incredulidad ante lo que acababan de presenciar. Muchos maldijeron, con razón. Una vez más, la Fórmula 1 se había deshonrado hasta los huesos.



Los aficionados indignados exigieron que se les devolviera el dinero, los pilotos y los jefes de equipo se quejaron, y ¿qué hizo la dirección de la Fórmula 1 en aquel momento? Volvieron a alinear a los pilotos en Bahréin en un proceso de eliminación. El resultado no fue mejor, pero el enfado de los aficionados fue mayor. El resultado: la Fórmula 1 volvió al sistema probado y comprobado para la tercera ronda del Campeonato del Mundo de 2016 en China, hasta la introducción de los sprints.





En la pole para el sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Bakú 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Todos los ganadores al sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint