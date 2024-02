Nouveau format de sprint en 2024 : est-ce la meilleure solution ?

En juillet 2021, Silverstone a accueilli pour la première fois un week-end de Formule 1 au format dit "sprint", avec à l'époque une séance d'essais libres et les qualifications pour le Grand Prix le vendredi, une séance d'essais libres et le sprint le samedi, le résultat du sprint déterminant ensuite la grille de départ pour le Grand Prix du dimanche.

A partir de 2023, les choses ont changé : entraînement libre le vendredi, puis qualification pour le dimanche. Le samedi était désormais réservé à la qualification du sprint, suivie du mini-GP de 100 kilomètres maximum le samedi et de la course de championnat du monde le dimanche.

Un nouveau changement interviendra en 2024, lors des six week-ends de sprint (Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Interlagos, Doha) : Essais libres le vendredi, puis qualifications du sprint. Le samedi matin, le sprint, l'après-midi les qualifications pour le Grand Prix. Le dimanche, la course de championnat du monde.

Contexte : selon le règlement 2023, il n'était jusqu'à présent plus permis de travailler sur les réglages à partir du vendredi après-midi. En d'autres termes, celui qui avait raté sa mise au point avait mauvaise mine pour le reste du week-end ou n'avait d'autre choix que d'enfreindre la règle du parc fermé et de repartir de loin.

L'avenir nous dira si cette formule est la bonne. Le format reste controversé parmi les fans et les spécialistes. De nombreux adeptes de la Formule 1 n'ont pas changé d'avis : Un autre format de week-end est la réponse à une question que personne n'avait vraiment posée. Pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas cassé ?



Le dernier changement en date concernant 2024 n'en est qu'un parmi d'autres, comme le montre notre petit voyage à travers les différents formats de qualifications.



1950-1996 : les essais finaux multipliés par deux

Avant la création de la Formule 1, les positions de départ étaient déjà tirées au sort. Mais avec le début du championnat du monde de Formule 1, les choses ont changé : une séance d'entraînement décisive le vendredi, une autre le samedi. Cela n'a pas changé pendant 46 ans, même si de nombreuses nuances ont été apportées. On se souvient des pneus de qualification qui allaient à la poubelle après un tour rapide ; on n'a pas oublié non plus les brûleurs minute des moteurs turbo les plus puissants dans les années 80, avec des valeurs dépassant les 1300 chevaux.



Face au maigre peloton actuel de 20 voitures, beaucoup se souviennent avec nostalgie de l'époque où une préqualification a dû être introduite à la fin des années 80. Jusqu'à 39 voitures voulaient participer à un GP, c'est pourquoi on procédait à un triage dès le vendredi matin au cours de trente minutes d'entraînement brutales.



Gros inconvénient du format utilisé depuis si longtemps : après un vendredi par beau temps, un samedi sous la pluie signifiait que les temps ne pouvaient plus être améliorés. Il fallait changer quelque chose.



1996-2002 : l'heure de vérité

Désormais, on cherchait l'homme de la pole position en seulement 60 minutes et avec un maximum de douze tours. Ce qui devait être un thriller s'est parfois transformé en formule de bâillement - souvent, les meilleurs pilotes attendaient la fin des qualifications pour entrer en piste, lorsque les voitures moins rapides avaient nettoyé la piste et que celle-ci se présentait dans son meilleur état. D'où un nouveau changement.



2003 : il ne peut y en avoir qu'une

La solution apparente au problème : chaque voiture entre en piste individuellement. Avantage - les pilotes de l'arrière reçoivent autant d'attention que les pilotes de pointe. Le vendredi, il y a eu une heure dans ce format, les pilotes se sont mis en piste dans l'ordre du classement du championnat du monde. Le samedi, la décision était prise, cette fois-ci avec le plus lent du vendredi en premier sur la piste, et le plus rapide en dernier. De plus, le samedi, les pilotes ont roulé avec la même quantité d'essence que celle utilisée pour la course. Inconvénient : les conditions météorologiques changeantes transformaient les qualifications en loterie.



2004 : tout le samedi

Les deux tours de piste ont été déplacés au samedi. Nouveau au début, en ligne avec l'arrivée de la course précédente. Les deux segments étaient désormais si proches que les tubes à fente ont commencé à rouler de manière tactique dans des conditions météorologiques changeantes. Par exemple, en se plantant délibérément dans la première partie pour pouvoir rouler au début de la seconde - parce que la pluie s'annonçait et qu'il serait désavantageux d'être en piste vers la fin de l'entraînement.



2005 : sortez vos calculettes !

D'où la solution : les temps des deux prestations individuelles ont été recalculés. Un tour le samedi matin avec peu de carburant, un tour le dimanche matin avec la quantité de carburant avec laquelle la course a été lancée. Personne n'aimait ce système, car le samedi était dévalorisé. Après six week-ends de GP, c'était fini. Pour les treize qualifications restantes, on ne roulait plus que le samedi, avec la quantité d'essence de course.



2006/2007 : L'élimination

Il était enfin possible d'effectuer davantage de tours, mais pour la première fois, il y avait une procédure d'élimination avec trois segments de qualification. Les fans ont trouvé cela très bien, mais ce n'était pas parfait - car il fallait toujours rouler à la fin avec la quantité d'essence qu'un pilote pensait emporter en course.



2008/2009 : petit changement

Le trio de qualification a été maintenu, mais il n'était plus possible de faire le plein de carburant après la Q3.



2010 : le format actuel

Le ravitaillement en carburant en course a été supprimé, ce qui a permis aux pilotes d'entrer en piste avec très peu d'essence lors des essais finaux et de s'en donner à cœur joie.



2016 : une expérience ratée

Pour la saison 2016, une procédure d'élimination a été introduite - le chronomètre tourne et, à intervalles réguliers, le pilote le plus lent est éliminé. Cela devait favoriser l'effet de surprise. Dans la pratique, tout le monde était fasciné par la vue du compte à rebours de l'horloge, mais moins par ce qui se passait sur la piste. Certaines écuries ont envoyé leurs pilotes trop tard sur la piste et se sont ainsi exposées au ridicule. Était-il trop difficile pour les prétendus meilleurs stratèges de l'industrie de calculer à quel moment leur pilote devait entrer en piste pour ne pas se faire rattraper par le chronomètre ? N'importe quel élève de deuxième année peut le faire.



Sommet de l'embarras lors de l'ouverture du championnat du monde en Australie : à quelques minutes de la fin des qualifications à Melbourne, théoriquement la phase la plus chaude des essais finaux de Formule 1, tout devait maintenant se jouer pour les meilleurs pilotes de Grand Prix du monde. Qui sera le plus rapide dans le parc Albert ? Et puis voilà : sur la piste - personne. Les fans se sont éloignés des tribunes en trottinant, la plupart d'entre eux secouant la tête, incrédules face à ce qu'ils venaient de vivre. Beaucoup ont juré, à juste titre. La Formule 1 s'était une nouvelle fois ridiculisée jusqu'à l'os.



Les fans mécontents réclamaient le remboursement de leur argent, les pilotes et les chefs d'équipe râlaient, et que faisait la direction de la Formule 1 de l'époque ? Elle a fait courir le peloton une nouvelle fois à Bahreïn, par élimination. Le résultat ne fut pas meilleur, mais la colère des fans fut plus grande. Résultat : pour la troisième manche du championnat du monde 2016 en Chine, la Formule 1 est revenue au système éprouvé - jusqu'à l'introduction des sprints.





En pole pour le sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Bakou 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Tous les vainqueurs de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Bakou 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint