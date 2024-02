Nuovo formato sprint 2024: è la soluzione migliore?

Nel luglio 2021, Silverstone ha ospitato il suo primo weekend di Formula 1 nel cosiddetto formato sprint, con le prove libere e le qualifiche per il Gran Premio il venerdì, le prove libere e lo sprint il sabato; il risultato dello sprint determinava poi la griglia di partenza del Gran Premio della domenica.

A partire dal 2023, le cose cambiarono: prove libere il venerdì e qualifiche la domenica. D'ora in poi, il sabato è rimasto isolato, con le qualifiche sprint e poi il Mini GP di 100 chilometri al sabato e la gara del Campionato del Mondo alla domenica.

Ora un altro cambiamento, perché nel 2024 i sei weekend sprint (Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Interlagos, Doha) si svolgeranno in questo modo: Prove libere il venerdì, poi qualifiche sprint. Sabato mattina le prove sprint, nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio. La gara del Campionato del mondo la domenica.

Premessa: secondo il regolamento 2023, in precedenza non era più consentito lavorare sulla messa a punto a partire dal venerdì pomeriggio. In altre parole, se si sbagliava l'assetto, si sembrava vecchi per il resto del weekend o non si aveva altra scelta che infrangere la regola del parco chiuso e quindi partire dal fondo della griglia.

Resta da vedere se questo sarà il grande successo. Il formato rimane controverso tra gli appassionati e gli esperti. Molti appassionati di Formula 1 non hanno cambiato idea: Un diverso formato di weekend è la risposta a una domanda che nessuno si era posto. Perché aggiustare qualcosa che non è rotto?



L'ultimo cambiamento per il 2024 è solo uno dei tanti, come dimostra il nostro breve viaggio attraverso i vari formati delle qualifiche.



1950-1996: Tempi delle prove finali due

Prima della nascita della Formula 1, le posizioni di partenza venivano estratte a sorte. Tuttavia, la situazione cambiò con l'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1: una sessione di prove decisive il venerdì, una il sabato. Per 46 anni non è cambiato nulla, anche se ci sono state numerose sfumature. Ricordiamo le gomme da qualifica che venivano gettate nel cestino dopo un solo giro veloce; ricordiamo anche i minuti bruciatori dei motori turbo più potenti degli anni '80, con valori superiori ai 1300 CV.



Alla luce del magro campo di 20 vetture di oggi, molti ripensano malinconicamente a quando, alla fine degli anni '80, si dovette introdurre la prequalifica. Fino a 39 vetture volevano partecipare a un GP, motivo per cui il venerdì mattina si teneva una brutale sessione di prove di trenta minuti.



Uno dei principali svantaggi del formato utilizzato per così tanto tempo: dopo un venerdì di bel tempo, un sabato di pioggia significava che i tempi non potevano più essere migliorati. Qualcosa doveva cambiare.



1996-2002: Il momento della verità

Da questo momento in poi, l'uomo della pole position si cercava in soli 60 minuti e con un massimo di dodici giri. Quello che doveva essere un thriller si trasformò in una Formula Yawn: i migliori piloti spesso aspettavano la fine delle qualifiche per scendere in pista, quando le auto meno veloci avevano pulito la pista e l'asfalto era nelle migliori condizioni. Da qui un altro cambiamento.



2003: ce ne può essere solo uno

La soluzione apparente al problema: ogni vettura scende in pista individualmente. Il vantaggio è che i piloti di coda ricevono la stessa attenzione dei piloti di punta. Il venerdì si è svolta un'ora in questo formato, i piloti sono partiti in ordine di classifica. La decisione è stata poi presa il sabato, questa volta con il pilota più lento del venerdì come primo pilota in pista e il più veloce alla fine. Inoltre, la gara del sabato è stata disputata con la stessa quantità di carburante della gara. Svantaggio: le condizioni meteorologiche variabili hanno reso le qualifiche una lotteria.



2004: Tutto il sabato

I due stint di un giro sono stati rinviati al sabato. Novità alla partenza in linea con l'ingresso della gara precedente. I due segmenti erano ormai così vicini che Schlitzohre iniziò a guidare in modo tattico in condizioni meteo mutevoli. Ad esempio, hanno deliberatamente sbagliato la prima parte per poter guidare all'inizio della seconda, perché la pioggia era in arrivo e sarebbe stato uno svantaggio essere in pista verso la fine della sessione di allenamento.



2005: tirate fuori le calcolatrici!

Ecco la soluzione: i tempi delle due prestazioni individuali sono stati nuovamente sommati. Un giro il sabato mattina con meno carburante, un giro la domenica mattina con la stessa quantità di carburante utilizzata per la gara. Questo sistema non piaceva a nessuno, perché il sabato veniva svalutato. Dopo sei weekend di GP, era finita. Per le restanti tredici sessioni di qualifica si utilizzò solo il sabato, con carburante da gara.



2006/2007: L'eliminazione

Finalmente si poté tornare a percorrere più giri, ma per la prima volta fu introdotta una procedura di eliminazione con tre segmenti di qualifica. I tifosi apprezzarono molto questa soluzione, ma non era perfetta, perché la quantità di carburante che un pilota intendeva portare in gara doveva comunque essere utilizzata alla fine.



2008/2009: Piccolo cambiamento

Le qualifiche in tre parti rimasero, ma ora non era più possibile rabboccare il carburante dopo la Q3.



2010: Il formato attuale

Il rifornimento in gara era un ricordo del passato, quindi i piloti potevano finalmente scendere in pista con pochissimo carburante nelle prove finali e lasciarsi andare a piacimento.



2016: un esperimento fallito

Per la stagione 2016 è stata introdotta una procedura di eliminazione: il tempo scorre e il pilota più lento viene eliminato a intervalli regolari. Lo scopo era quello di promuovere l'elemento sorpresa. In pratica, tutti erano affascinati dall'osservare il conto alla rovescia dell'orologio, piuttosto che da ciò che accadeva in pista. Alcune squadre hanno mandato in pista i loro piloti troppo tardi, esponendosi così al ridicolo. Era forse troppo difficile per i presunti migliori strateghi del settore capire quando i loro piloti dovevano scendere in pista per evitare di essere catturati dal cronometro? Qualsiasi bambino di seconda elementare è in grado di farlo.



Il massimo dell'imbarazzo all'apertura del campionato del mondo in Australia: a pochi minuti dalla fine delle qualifiche a Melbourne, teoricamente la fase più calda della sessione di prove finali di Formula 1, era tutto da giocare per i migliori piloti di Gran Premio del mondo. Chi sarà il più veloce ad Albert Park? E poi questo: in pista - nessuno. I tifosi si sono allontanati dalle tribune, la maggior parte scuotendo la testa per l'incredulità di ciò a cui avevano appena assistito. Molti imprecarono, giustamente. La Formula 1 aveva ancora una volta disonorato se stessa fino all'osso.



I tifosi indignati chiedevano indietro i loro soldi, i piloti e i capi delle scuderie inveivano, e cosa fece la dirigenza della Formula 1 dell'epoca? Fecero schierare nuovamente i piloti in Bahrain in un processo di eliminazione. Il risultato non fu migliore, ma la rabbia dei tifosi fu maggiore. Risultato: la Formula 1 è tornata al sistema collaudato per la terza prova del Campionato del mondo 2016 in Cina - fino all'introduzione degli sprint.





In pole per lo sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Tutti i vincitori degli sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint