Novo formato de sprint para 2024: será esta a melhor solução?

Em julho de 2021, Silverstone acolheu o seu primeiro fim de semana de Fórmula 1 no chamado formato sprint, com treinos livres e qualificação para o Grande Prémio na sexta-feira, treinos livres e o sprint no sábado, e o resultado do sprint determinava então a grelha de partida para o Grande Prémio de domingo.

A partir de 2023, as coisas são diferentes: treinos livres à sexta-feira e qualificação no domingo. A partir de agora, o sábado é o único, com a qualificação ao sprint e depois o Mini GP máximo de 100 quilómetros no sábado e a corrida do Campeonato do Mundo no domingo.

Agora outra mudança, porque em 2024, os seis fins-de-semana de sprint (Xangai, Miami, Spielberg, Austin, Interlagos, Doha) serão disputados desta forma: Treinos livres na sexta-feira, depois qualificação para o sprint. Sprint no sábado de manhã, qualificação para o Grande Prémio à tarde. A corrida do Campeonato do Mundo no domingo.

Antecedentes: De acordo com os regulamentos de 2023, anteriormente já não era permitido trabalhar na configuração a partir de sexta-feira à tarde. Por outras palavras, se se fizesse uma asneira na afinação, ficava-se velho para o resto do fim de semana ou não se tinha outra opção senão violar a regra do parc fermé e partir da parte de trás da grelha.

Resta saber se este é o grande sucesso. O formato continua a ser controverso entre os fãs e os especialistas. Muitos fãs da Fórmula 1 não mudaram de opinião: Um formato de fim de semana diferente é a resposta a uma pergunta que ninguém tinha feito. Porquê corrigir algo que não está estragado?



A última alteração para 2024 é apenas uma de muitas, como mostra a nossa breve viagem pelos vários formatos de qualificação.



1950-1996: Dois tempos de treinos finais

Antes da criação da Fórmula 1, as posições de partida eram definidas por sorteio. No entanto, isso mudou com o início do Campeonato do Mundo de Fórmula 1: uma sessão de treinos decisiva na sexta-feira e outra no sábado. Durante 46 anos, nada mudou, mesmo que tenha havido numerosas nuances. Lembramo-nos dos pneus de qualificação que eram deitados ao lixo após uma volta rápida; lembramo-nos também dos queimadores de minutos dos motores turbo mais potentes dos anos 80, com valores superiores a 1300 cv.



Tendo em conta o atual número reduzido de 20 carros, muitas pessoas recordam com saudade a introdução da pré-qualificação no final da década de 1980. Até 39 carros queriam participar num GP, razão pela qual se realizava uma sessão de treinos brutal de trinta minutos na sexta-feira de manhã.



Uma grande desvantagem do formato utilizado durante tanto tempo: depois de uma sexta-feira com bom tempo, um sábado com chuva significava que os tempos já não podiam ser melhorados. Algo tinha de mudar.



1996-2002: O momento da verdade

A partir de agora, o homem da pole position era procurado em apenas 60 minutos e com um máximo de doze voltas. O que era suposto ser uma emoção transformou-se num bocejo de Fórmula - os melhores pilotos esperavam frequentemente pelo final da qualificação para entrar em pista, quando os carros menos rápidos já tinham limpado a pista e esta estava em melhores condições. Daí outra mudança.



2003: Só pode haver um

A solução aparente para o problema: cada carro vai para a pista individualmente. Vantagem - os carros de trás recebem tanta atenção como os pilotos de topo. Na sexta-feira, houve uma hora neste formato, os pilotos partiram por ordem da classificação do campeonato. A decisão foi tomada no sábado, desta vez com o piloto mais lento de sexta-feira a ser o primeiro a entrar em pista e o mais rápido no final. Além disso, a corrida de sábado foi efectuada com a mesma quantidade de combustível que a corrida. Desvantagem: As condições climatéricas variáveis tornaram a qualificação uma lotaria.



2004: Tudo no Sábado

Os dois stints de uma volta foram adiados para sábado. Novo arranque em conformidade com a entrada da corrida anterior. Os dois segmentos estavam agora tão próximos uns dos outros que a Schlitzohre começou a conduzir de forma tática em condições meteorológicas variáveis. Por exemplo, a Schlitzohre fez de propósito a primeira parte para poder conduzir no início da segunda parte - porque a chuva estava a chegar e seria uma desvantagem estar na pista no final da sessão de treinos.



2005: Peguem nas vossas calculadoras!

Daí a solução: os tempos das duas actuações individuais foram novamente somados. Uma volta no sábado de manhã com menos combustível, uma volta no domingo de manhã com a mesma quantidade de combustível que foi utilizada na corrida. Ninguém gostou deste sistema porque o sábado foi desvalorizado. Após seis fins-de-semana de GP, acabou. Para as restantes treze sessões de qualificação, apenas o sábado foi utilizado, com combustível de corrida.



2006/2007: A eliminação

Finalmente, mais voltas puderam ser dadas novamente, mas pela primeira vez houve um procedimento de eliminação com três segmentos de qualificação. Os fãs gostaram muito, mas não foi perfeito - porque a quantidade de combustível que um piloto pretendia levar para a corrida ainda tinha de ser utilizada no final.



2008/2009: Pequenas alterações

O formato de três segmentos de qualificação manteve-se, mas agora já não era possível abastecer com combustível após a Q3.



2010: O formato atual

O reabastecimento durante a corrida era coisa do passado, pelo que os pilotos podiam finalmente ir para a pista com muito pouco combustível nos treinos finais e deixarem-se levar até ao fim.



2016: Uma experiência falhada

Para a época de 2016, foi introduzido um procedimento de eliminação - o relógio corre e o piloto mais lento é eliminado a intervalos regulares. O objetivo era promover o elemento surpresa. Na prática, todos ficaram fascinados com a contagem decrescente do relógio e não com o que estava a acontecer na pista. Algumas equipas de corrida enviaram os seus pilotos para a pista demasiado tarde, expondo-se assim ao ridículo. Será que era demasiado difícil para os supostos melhores estrategas da indústria perceberem quando é que os seus pilotos tinham de sair para a pista para evitarem ser apanhados pelo cronómetro? Qualquer aluno do segundo ano consegue fazer isso.



O cúmulo do embaraço na abertura do campeonato do mundo na Austrália: a poucos minutos do final da qualificação em Melbourne, teoricamente a fase mais quente da sessão de treinos finais da Fórmula 1, estava tudo em jogo para os melhores pilotos de Grandes Prémios do mundo. Quem será o homem mais rápido em Albert Park? E depois isto: na pista - ninguém. Os fãs afastaram-se das bancadas, a maioria deles abanando a cabeça em descrença com o que tinham acabado de testemunhar. Muitos praguejaram, com toda a razão. A Fórmula 1 tinha-se desonrado mais uma vez até ao tutano.



Os fãs indignados exigiram o seu dinheiro de volta, os pilotos e os chefes de equipa protestaram, e o que fez a direção da Fórmula 1 na altura? Fizeram com que o pelotão no Bahrein se alinhasse novamente num processo de eliminação. O resultado não foi melhor, mas a raiva dos fãs foi maior. Resultado: a Fórmula 1 voltou ao sistema testado e comprovado para a terceira ronda do Campeonato do Mundo de 2016 na China - até à introdução dos sprints.





Na pole para o sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Todos os vencedores de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint