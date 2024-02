Pénalités moteur : pourquoi les pilotes doivent moins trembler

Avec l'introduction de l'ère turbo-hybride en Formule 1 début 2014, le nombre de moteurs pouvant être utilisés par les pilotes sur toute la saison a été limité. Ceci pour des raisons d'économie.

Pour être précis, cela se présentait ainsi pour la saison 2023 selon l'article 28.2 du règlement sportif de la Formule 1 :

3 moteurs à combustion interne (internal combustion engine, ICE)

3 MGU-H (motor generation unit heat, générateur électrique sur le turbocompresseur)

3 MGU-K (motor generator unit kinetic, générateur électrique d'énergie de freinage)

3 turbocompresseurs

2 batteries

2 unités d'électronique de commande

8 unités d'échappement

En ce qui concerne les pénalités, le règlement stipule que si un pilote utilise plus d'éléments moteur que ce qui est autorisé, il risque, selon l'article 28.3, d'être déplacé sur la grille de départ, de dix places pour le premier élément supplémentaire (si, par exemple, un cinquième moteur thermique était dû), de cinq places pour chaque élément supplémentaire (si même ces cinq éléments n'étaient pas suffisants).

Si un pilote est pénalisé de plus de 15 places sur la grille de départ lors d'un week-end en raison de l'installation de nouvelles pièces de moteur, il devra automatiquement prendre le départ depuis le fond de la grille.



Pour les saisons GP 2024/2025, c'est différent : comme la saison comporte un nombre de courses sans précédent, 24, et qu'en plus, six sprints seront disputés, les régulateurs ont augmenté le nombre d'ICE, de MGU-H, de MGU-K et de turbocompresseurs à 4 chacun.



Autre nouveauté : en 2023, l'aileron arrière réglable (DRS, drag reduction system) ne pouvait être activé que deux tours après le départ ou après le redémarrage. A l'avenir, le pilote pourra le faire après un seul tour.





Présentations de la Formule 1

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island