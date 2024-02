Penalizzazioni al motore: perché gli automobilisti hanno meno di cui preoccuparsi

Con l'introduzione dell'era turbo-ibrida in Formula 1 all'inizio del 2014, il numero di motori utilizzabili dai piloti nel corso della stagione è stato limitato. Questo per ragioni di economia.

Per la precisione, nella stagione 2023, l'articolo 28.2 del regolamento sportivo della Formula 1 stabilisce che

3 motori a combustione interna (ICE)

3 MGU-H (unità di generazione di calore del motore, generatore elettrico sul turbocompressore)

3 MGU-K (unità di generazione del motore cinetico, generatore elettrico per l'energia di frenata)

3 turbocompressori

2 batterie

2 unità di controllo elettronico

8 sistemi di scarico

In termini di penalità, il regolamento prevede che se un pilota utilizza un numero di componenti del motore superiore a quello consentito, può essere spostato sulla griglia di partenza in conformità con l'articolo 28.3, di dieci posizioni in griglia per il primo elemento aggiuntivo (se, ad esempio, era previsto un quinto motore a combustione) e di cinque posizioni in griglia per ogni elemento aggiuntivo (anche se questi cinque non fossero sufficienti).

Se un pilota viene penalizzato di oltre 15 posizioni in griglia in un fine settimana a causa dell'installazione di nuove parti del motore, dovrà automaticamente partire dal fondo della griglia.



La situazione è diversa per i GP del 2024/2025: poiché la stagione prevede un numero maggiore di gare rispetto al passato - 24 - e poiché si disputeranno anche sei sprint, i responsabili del regolamento hanno aumentato il numero di motori ICE, MGU-H, MGU-K e turbo a quattro ciascuno.



Un'altra novità: nel 2023, l'ala posteriore regolabile (DRS, sistema di riduzione della resistenza aerodinamica) potrà essere attivata solo due giri dopo la partenza o dopo la ripartenza. In futuro, i piloti potranno farlo dopo un solo giro.





Presentazioni di Formula 1

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas