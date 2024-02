Sanções de motor: porque é que os condutores têm menos com que se preocupar

Com a introdução da era turbo-híbrida na Fórmula 1, no início de 2014, o número de motores que podem ser utilizados pelos pilotos ao longo da época foi limitado. Tal deve-se a razões económicas.

Para ser mais preciso, na época de 2023, o artigo 28.2 do regulamento desportivo da Fórmula 1 estipula que

3 motores de combustão interna (ICE)

3 MGU-H (unidade de geração de calor do motor, gerador elétrico no turbocompressor)

3 MGU-K (unidade geradora de motor cinética, gerador elétrico para a energia de travagem)

3 turbocompressores

2 baterias

2 unidades electrónicas de controlo

8 sistemas de escape

Em termos de penalizações, os regulamentos estipulam que, se um piloto utilizar mais componentes de motor do que o permitido, pode ser deslocado na grelha de partida, de acordo com o artigo 28.3, em dez posições de grelha para o primeiro elemento adicional (se, por exemplo, fosse necessário um quinto motor de combustão) e em cinco posições de grelha para cada elemento adicional (mesmo que estes cinco não fossem suficientes).

Se um piloto for penalizado em mais de 15 posições de grelha num fim de semana devido à instalação de novas peças de motor, terá automaticamente de partir da parte de trás da grelha.



A situação é diferente para os Grandes Prémios de 2024/2025: uma vez que a época é composta por mais corridas do que nunca - 24 - e porque também se realizarão seis sprints, os responsáveis pelas regras aumentaram o número de ICE, MGU-H, MGU-K e turbocompressores para quatro cada.



Outra novidade: em 2023, a asa traseira ajustável (DRS, sistema de redução de resistência) só poderá ser activada duas voltas após a partida ou após o recomeço. No futuro, os pilotos poderão fazê-lo após apenas uma volta.





Apresentações da Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas