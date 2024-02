Valtteri Bottas sobre Lewis Hamilton: "Estoy estupefacto"

Aunque un equipo tras otro se presenta a principios de febrero, este sigue siendo el tema dominante aquí: Lewis Hamilton correrá para Ferrari en 2025.

Alguien que conoce bien a Hamilton: Valtteri Bottas. El finlandés de 34 años al servicio de Sauber, perdón, del equipo Stake F1, compitió junto a Hamilton para Mercedes-Benz durante cinco años antes de tener que dejar paso al joven George Russell para 2022. Bottas pasó a Sauber, que en aquel momento corría como Alfa Romeo.

En la presentación del equipo Stake F1 en Londres, Bottas, ganador de diez Grandes Premios, declaró: "Sinceramente, estoy atónito. Nunca habría imaginado que algo así pudiera ocurrir. Pero me alegro por Lewis porque creo que este cambio de aires es algo bueno".

"Ferrari es un gran reto para Lewis y una enorme motivación. Nada molaría más que hacer que Ferrari vuelva a estar listo para el título."

El subcampeón de 2019 y 2020, por detrás de Hamilton arriba, continúa: "Este sensacional cambio está creando mucho movimiento en el mercado de fichajes. Es bueno para los pilotos y genial para todo el deporte."

Bottas revela: "El día antes de que se anunciara el acuerdo de Hamilton con Ferrari, yo estaba en Brackley, pero no en la fábrica de coches de carreras de Mercedes. Resulta que tenía otra cosa que hacer en la zona. Aún no he hablado con Toto Wolff. Me centro en mi trabajo aquí y, a medio plazo, en unirme a Audi. Formar parte de eso es mi objetivo, esa es mi prioridad. Por supuesto, si eso no funciona, entonces estoy abierto a conversaciones, con todas las escuderías".





Presentaciones Fórmula 1

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint