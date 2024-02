Valtteri Bottas à propos de Lewis Hamilton : "Je suis abasourdi".

Même si les équipes se présentent les unes après les autres au début du mois de février, ce sujet reste dominant ici - Lewis Hamilton sera au volant de Ferrari en 2025.

Un qui connaît bien Hamilton : Valtteri Bottas. Le Finlandais de 34 ans au service de Sauber, pardon, de Stake F1 Team, a concouru pendant cinq ans aux côtés de Hamilton pour Mercedes-Benz, mais il a dû laisser la place au jeune George Russell pour 2022. Bottas a rejoint Sauber, qui s'appelait alors Alfa Romeo.

Dans le cadre de la présentation de l'équipe Stake F1 à Londres, Bottas, dix fois vainqueur de GP, déclare : "Honnêtement, je suis stupéfait. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Mais je suis heureux pour Lewis, car je pense que ce changement de décor est une bonne chose".

"Ferrari est un formidable défi pour Lewis et une énorme motivation. Rien ne serait plus cool que de rendre Ferrari à nouveau capable de remporter un titre".

Le deuxième du championnat du monde 2019 et 2020, derrière Hamilton ci-dessus, poursuit : "Ce changement sensationnel crée beaucoup de mouvement sur le marché des transferts. C'est bon pour les pilotes et formidable pour tout le sport".

Bottas révèle : "La veille de l'annonce de l'accord entre Hamilton et Ferrari, j'étais à Brackley - mais pas à l'usine de voitures de course de Mercedes. Il se trouve que j'avais autre chose à faire dans la région. Je n'ai pas encore parlé à Toto Wolff. Je me concentre sur mon travail ici et, à moyen terme, sur l'arrivée d'Audi. En faire partie, c'est mon objectif, c'est ma priorité. Bien sûr, si cela ne devait pas fonctionner, je suis ouvert à la discussion - avec toutes les écuries".





Présentations de la Formule 1

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint