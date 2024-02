Valtteri Bottas su Lewis Hamilton: "Sono sbalordito".

Il finlandese Valtteri Bottas ha guidato per la Mercedes dal 2017 al 2021, al fianco di Lewis Hamilton. Passerà alla Ferrari alla fine del 2024. Bottas ammette che non se lo aspettava.

Anche se all'inizio di febbraio si presenta una squadra dopo l'altra, il tema dominante rimane questo: Lewis Hamilton correrà per la Ferrari nel 2025.

Qualcuno che conosce bene Hamilton: Valtteri Bottas. Il 34enne finlandese al servizio della Sauber, scusate, il team Stake F1, ha gareggiato per cinque anni al fianco di Hamilton per la Mercedes-Benz prima di dover lasciare il posto al giovane George Russell per il 2022. Bottas è passato alla Sauber, che all'epoca correva come Alfa Romeo.

Alla presentazione del team Stake F1 a Londra, il dieci volte vincitore del GP Bottas ha dichiarato: "Onestamente, sono sbalordito. Non avrei mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere. Ma sono felice per Lewis perché penso che questo cambio di scenario sia una buona cosa".

"La Ferrari è una grande sfida per Lewis e un'enorme motivazione. Non c'è niente di più bello che rendere la Ferrari di nuovo pronta per il titolo".

Il vicecampione del 2019 e del 2020, alle spalle di Hamilton, continua: "Questo cambio sensazionale sta creando molto movimento sul mercato dei trasferimenti. È un bene per i piloti e un bene per tutto lo sport".

Bottas rivela: "Il giorno prima dell'annuncio dell'accordo di Hamilton con la Ferrari, ero a Brackley, ma non alla fabbrica di auto da corsa Mercedes. Mi è capitato di avere qualcos'altro da fare nella zona. Non ho ancora parlato con Toto Wolff. Sono concentrato sul mio lavoro qui e, a medio termine, sull'ingresso in Audi. Farne parte è il mio obiettivo, è la mia priorità. Naturalmente, se la cosa non dovesse funzionare, sono aperto ai colloqui, con tutte le scuderie".





Presentazioni di Formula 1

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint