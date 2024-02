Valtteri Bottas sobre Lewis Hamilton: "Estou estupefacto

Apesar de uma equipa após outra se apresentar no início de fevereiro, este continua a ser o tema dominante: Lewis Hamilton vai correr pela Ferrari em 2025.

Alguém que conhece bem Hamilton: Valtteri Bottas. O finlandês de 34 anos, ao serviço da Sauber, perdão, da equipa Stake F1, competiu ao lado de Hamilton pela Mercedes-Benz durante cinco anos, antes de ter de dar lugar ao jovem George Russell para 2022. Bottas mudou para a Sauber, que na altura corria como Alfa Romeo.

Na apresentação da equipa Stake F1 em Londres, Bottas, dez vezes vencedor de um GP, disse: "Sinceramente, estou espantado. Nunca imaginei que uma coisa destas pudesse acontecer. Mas estou feliz pelo Lewis porque acho que esta mudança de cenário é uma coisa boa".

"A Ferrari é um grande desafio para Lewis e uma enorme motivação. Nada seria mais legal do que tornar a Ferrari pronta para o título novamente."

O vice-campeão do campeonato de 2019 e 2020, atrás de Hamilton acima, continua: "Esta mudança sensacional está a criar muito movimento no mercado de transferências. É bom para os pilotos e ótimo para todo o desporto".

Bottas revela: "No dia anterior ao anúncio do acordo de Hamilton com a Ferrari, eu estava em Brackley - mas não na fábrica de carros de corrida da Mercedes. Acontece que eu tinha outra coisa para fazer na área. Ainda não falei com Toto Wolff. O meu foco está no meu trabalho aqui e, a médio prazo, em juntar-me à Audi. Fazer parte disso é o meu objetivo, é a minha prioridade. Claro que, se isso não resultar, estou aberto a conversações - com todas as equipas de corrida".





Apresentações na Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint