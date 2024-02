Alex Albon será el sucesor de Hamilton: Williams da largas al asunto

Lewis Hamilton ha dado un auténtico empujón al carrusel de fichajes. El 1 de febrero se confirmó que el 103 veces ganador de un GP pilotará un Ferrari a partir de 2025. La pregunta lógica es: ¿a quién debería fichar el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, para sustituir al siete veces campeón del mundo?

El austriaco Wolff es demasiado inteligente como para no tener a Alexander Albon en su lista. El piloto de 27 años con doble nacionalidad (tailandesa y británica) mostró un rendimiento sobresaliente en el Williams de 2023.

El séptimo clasificado del Mundial 2020 (entonces con Red Bull Racing) no oculta que ha habido conversaciones. "Pero todo pasa por mi gestión. Quiero concentrarme plenamente en pilotar".

Pero no será tan fácil para Alex Albon cambiar Williams por Mercedes. El jefe del equipo Williams, James Vowles, subrayó en la presentación de temporada de la tradicional escudería en Nueva York: "Alex tiene un acuerdo con nosotros que se extiende hasta finales de 2025."



Uy, ¿no se hablaba de un contrato de tres años en 2022? "No vi la necesidad de revelar el plazo exacto", dice Vowles sobre el acuerdo, que al parecer ahora dura un año más de lo que muchos pensaban.



James Vowles no ve motivos para renunciar a su padrino. "Siempre he dicho que Alex es un piloto de carreras maravilloso. He trabajado con algunos campeones en mi carrera, y en 2023 Albon tuvo actuaciones que estuvieron absolutamente al nivel de un campeón."



"Alex y yo hablamos a menudo de cómo queremos llevar a Williams hacia adelante. En lo que a mí respecta, la tarea es sencilla: tenemos que conseguir poner sobre las ruedas un coche que haga justicia a un piloto tan grande como Albon. Tenemos que ganarnos el derecho a mantener a Alex".





Presentaciones Fórmula 1

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint