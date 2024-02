Alex Albon pour succéder à Hamilton : Williams fait le gros dos

Lewis Hamilton a donné un coup de fouet au carrousel des transferts. Le 1er février, il a été confirmé que le vainqueur de 103 GP serait au volant d'une Ferrari à partir de 2025. Question logique : qui le chef d'équipe de Mercedes, Toto Wolff, doit-il engager pour remplacer le septuple champion du monde ?

L'Autrichien Wolff est trop intelligent pour ne pas avoir Alexander Albon sur sa liste. Le jeune homme de 27 ans, qui a la double nationalité (thaïlandaise et britannique), a réalisé d'excellentes performances au volant de Williams en 2023.

Le septième du championnat du monde de 2020 (à l'époque chez Red Bull Racing) ne cache pas du tout que des discussions ont eu lieu. "Mais tout passe par mon management. Je veux me concentrer entièrement sur la conduite".

Mais le passage d'Alex Albon de Williams à Mercedes ne sera pas si simple. Car le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, souligne dans le cadre de la présentation de la saison de l'écurie traditionnelle à New York : "Alex a un accord avec nous qui court jusqu'à fin 2025".



Oups, ne parlait-on pas en 2022 d'un contrat de trois ans ? "Je ne voyais pas la nécessité de dévoiler la durée exacte", déclare Vowles à propos de l'accord qui dure désormais apparemment un an de plus que ce que beaucoup de gens pensaient.



James Vowles ne voit aucune raison de se passer de son meilleur élément. "J'ai toujours dit qu'Alex était un pilote de course fabuleux. J'ai travaillé avec quelques champions au cours de ma carrière et, en 2023, Albon a réalisé des performances qui étaient absolument du niveau d'un champion".



"Alex et moi discutons souvent de la manière dont nous voulons faire progresser Williams. En ce qui me concerne, la tâche est simple : nous devons réussir à mettre sur les roues une voiture digne d'un pilote aussi formidable qu'Albon. Nous devons mériter de garder Alex".





