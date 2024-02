Alex Albon come successore di Hamilton: la Williams fa ostruzionismo

Lewis Hamilton ha dato una bella spinta alla giostra dei trasferimenti. Il 1° febbraio è stato confermato che il 103 volte vincitore di un GP guiderà una Ferrari dal 2025. La domanda logica è: chi dovrebbe ingaggiare il boss della Mercedes Toto Wolff per sostituire il sette volte campione del mondo?

L'austriaco Wolff è troppo intelligente per non avere Alexander Albon nella sua lista. Il 27enne con doppia nazionalità (Thailandia e Gran Bretagna) ha mostrato prestazioni eccezionali con la Williams nel 2023.

Il settimo classificato del Mondiale 2020 (allora con la Red Bull Racing) non nasconde che ci sono state delle trattative. "Ma tutto passa attraverso il mio management. Voglio concentrarmi completamente sulla guida".

Ma non sarà così facile per Alex Albon passare dalla Williams alla Mercedes. Il boss della Williams James Vowles ha sottolineato, in occasione della presentazione della stagione della tradizionale scuderia a New York: "Alex ha un accordo con noi che dura fino alla fine del 2025".



Ops, non si era parlato di un contratto triennale nel 2022? "Non ho ritenuto necessario rivelare la durata esatta", dice Vowles a proposito dell'accordo, che a quanto pare ora dura un anno in più di quanto molti pensavano.



James Vowles non vede alcun motivo per rinunciare al suo testimone di nozze. "Ho sempre detto che Alex è un pilota meraviglioso. Nella mia carriera ho lavorato con alcuni campioni, e nel 2023 Albon ha offerto prestazioni assolutamente da campione".



"Io e Alex parliamo spesso di come vogliamo portare avanti la Williams. Per quanto mi riguarda, il compito è semplice: dobbiamo riuscire a mettere in pista una vettura che renda giustizia a un pilota grande come Albon. Dobbiamo guadagnarci il diritto di tenere Alex".





