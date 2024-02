Alex Albon como sucessor de Hamilton: a Williams está a bloquear

Lewis Hamilton deu um verdadeiro impulso ao carrossel de transferências. No dia 1 de fevereiro, foi confirmado que o vencedor de 103 GPs irá pilotar um Ferrari a partir de 2025. A questão lógica é: quem deverá o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, contratar para substituir o sete vezes campeão do mundo?

O austríaco Wolff é demasiado inteligente para não ter Alexander Albon na sua lista. O jovem de 27 anos, com dupla nacionalidade (Tailândia e Grã-Bretanha), teve um desempenho notável na Williams em 2023.

O sétimo classificado do Campeonato do Mundo de 2020 (então com a Red Bull Racing) não esconde o facto de terem ocorrido conversações. "Mas tudo passa pela minha direção. Quero concentrar-me totalmente na condução".

Mas não vai ser assim tão fácil para Alex Albon mudar da Williams para a Mercedes. O chefe de equipa da Williams, James Vowles, enfatizou na apresentação da temporada da tradicional equipa de corridas em Nova Iorque: "Alex tem um acordo connosco que vai até ao final de 2025."



Opa, não se falou em um contrato de três anos em 2022? "Não vi necessidade de revelar o termo exato", diz Vowles sobre o acordo, que aparentemente dura agora mais um ano do que muitos pensavam.



James Vowles não vê razões para desistir do seu padrinho. "Sempre disse que o Alex é um piloto de corridas maravilhoso. Trabalhei com alguns campeões na minha carreira e, em 2023, Albon teve um desempenho absolutamente ao nível dos campeões".



"O Alex e eu falamos muitas vezes sobre como queremos levar a Williams para a frente. No que me diz respeito, a tarefa é simples - temos de conseguir colocar um carro nas rodas que faça justiça a um piloto tão bom como o Albon. Temos de ganhar o direito de manter o Alex".





