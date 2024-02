Por culpa de Hamilton: ¿amistad Wolff-Vasseur envenenada?

Toto Wolff y Frédéric Vasseur se conocen desde hace muchos años y se tienen en gran estima. El austriaco, de 52 años, y el francés, de 55, a menudo juntan sus cabezas en el paddock, y en muchos aspectos están en la misma longitud de onda.

Y ahora esto: Lewis Hamilton dejará Mercedes y caerá en los brazos de Ferrari a finales de 2024. ¿Qué significa esto para Wolff y Vasseur? ¿Están ahora enfrentados Mercedes y Ferrari?

Durante su conferencia de prensa después de la Copa Hamilton, Toto dijo: "Tengo el mayor respeto por Fred, no sólo como director de carrera, sino sobre todo como amigo. Cuando se anunció que iba a asumir el cargo de director de equipo en Ferrari, me pareció obvio que haría todo lo posible por reforzar Ferrari. Y eso incluye no sólo empleados inteligentes, sino también los mejores pilotos posibles".

"No hay mala sangre entre Fred y yo por Lewis. La Fórmula 1 es un entorno duro, a veces despiadado, pero igual que Fred quiere lo mejor para Ferrari, yo quiero lo mejor para Mercedes. Eso no empaña nuestra amistad, es normal en la industria a todo gas".





Presentaciones Fórmula 1

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint