A cause de Hamilton : l'amitié Wolff-Vasseur s'est-elle envenimée ?

Après douze ans, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari fin 2024. Qu'est-ce que cela signifie pour l'amitié entre les chefs d'équipe de Mercedes et de Ferrari, Toto Wolff et Fred Vasseur ?

Toto Wolff et Frédéric Vasseur se connaissent depuis de nombreuses années et s'apprécient mutuellement. L'Autrichien de 52 ans et le Français de 55 ans se rencontrent régulièrement dans le paddock, ils sont sur la même longueur d'onde à de nombreux égards.

Et voilà que Lewis Hamilton quitte Mercedes et se jette dans les bras de Ferrari fin 2024. Qu'est-ce que cela signifie pour Wolff et Vasseur ? La balance penche-t-elle désormais du mauvais côté entre Mercedes et Ferrari ?

Dans le cadre de sa conférence de presse après la Hamilton Cup, Toto déclare : "J'ai le plus grand respect pour Fred, pas seulement en tant que manager de course, mais surtout en tant qu'ami. Lorsqu'il a été annoncé qu'il prendrait la tête de l'équipe Ferrari, il m'a semblé évident qu'il ferait tout pour renforcer Ferrari. Et cela ne passe pas seulement par des collaborateurs intelligents, mais aussi par les meilleurs pilotes possibles".

"Il n'y a pas de mauvais esprit entre moi et Fred à propos de Lewis. La Formule 1 est un environnement rude, parfois meurtrier, mais tout comme Fred veut le meilleur pour Ferrari, je veux le meilleur pour Mercedes. Cela n'entache pas notre amitié, c'est normal dans le milieu du plein gaz".





