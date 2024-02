A causa di Hamilton: amicizia Wolff-Vasseur avvelenata?

Lewis Hamilton lascerà la Mercedes per la Ferrari alla fine del 2024 dopo dodici anni. Cosa significa questo per l'amicizia tra i team boss di Mercedes e Ferrari, Toto Wolff e Fred Vasseur?

Toto Wolff e Frédéric Vasseur si conoscono da molti anni e si stimano a vicenda. Il 52enne austriaco e il 55enne francese si incontrano spesso nel paddock e per molti aspetti sono sulla stessa lunghezza d'onda.

E ora questo: Lewis Hamilton lascerà la Mercedes e cadrà tra le braccia della Ferrari alla fine del 2024. Cosa significa questo per Wolff e Vasseur? Le due parti sono ormai ai ferri corti?

Durante la conferenza stampa dopo la Coppa Hamilton, Toto ha dichiarato: "Ho il massimo rispetto per Fred, non solo come direttore di gara, ma soprattutto come amico. Quando è stato annunciato che avrebbe assunto il ruolo di team principal della Ferrari, mi è parso ovvio che avrebbe fatto tutto il possibile per rafforzare la Ferrari. E questo include non solo dipendenti intelligenti, ma anche i migliori piloti possibili".

"Non scorre cattivo sangue tra me e Fred a causa di Lewis. La Formula 1 è un ambiente duro, a volte spietato, ma così come Fred vuole il meglio per la Ferrari, io voglio il meglio per la Mercedes. Questo non offusca la nostra amicizia, è normale in un'industria che va a gonfie vele".





