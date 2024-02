Por causa de Hamilton: a amizade Wolff-Vasseur foi envenenada?

Toto Wolff e Frédéric Vasseur conhecem-se há muitos anos e têm grande consideração um pelo outro. O austríaco de 52 anos e o francês de 55 juntam frequentemente as suas cabeças no paddock e, em muitos aspectos, estão em sintonia.

E agora isto: Lewis Hamilton está a deixar a Mercedes e a cair nos braços da Ferrari no final de 2024. O que é que isto significa para Wolff e Vasseur? Os dois lados estão agora em desacordo entre a Mercedes e a Ferrari?

Durante a sua conferência de imprensa após a Taça Hamilton, Toto disse: "Tenho o maior respeito pelo Fred, não só como diretor de corrida, mas acima de tudo como amigo. Quando foi anunciado que ele ia assumir o cargo de chefe de equipa na Ferrari, era óbvio para mim que ele faria tudo o que pudesse para fortalecer a Ferrari. E isso inclui não apenas funcionários inteligentes, mas também os melhores pilotos possíveis".

"Não há sangue ruim entre mim e Fred por causa de Lewis. A Fórmula 1 é um ambiente difícil, às vezes cruel, mas assim como Fred quer o melhor para a Ferrari, eu quero o melhor para a Mercedes. Isso não prejudica a nossa amizade, é normal na indústria da aceleração."





