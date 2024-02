Nigel Mansell: "Hamilton no es demasiado viejo para Ferrari

Cuando Lewis Hamilton se suba al Ferrari de Fórmula 1 a principios de 2025, lo hará con 40 años. El compatriota inglés de Lewis, Nigel Mansell, está convencido: "Hamilton no es demasiado viejo para el puesto".

En 1989 y 1990, el inglés Nigel Mansell pilotó para la escudería más famosa del mundo, Ferrari. Los italianos aún le adoran por su estilo de conducción atrevido y le bautizan cariñosamente como "il leone", el león.

Ferrari siempre ha apoyado a pilotos británicos, aunque no todos han conseguido hacerse un nombre. Pero Mansell, ex piloto de Ferrari, no tiene dudas sobre Lewis Hamilton, como explica a nuestros colegas de la BBC.

Mansell, 31 veces ganador de un GP y campeón de Fórmula 1 en 1992, dice de Lewis Hamilton: "Oigo a algunas personas quejarse de que Lewis es demasiado viejo ahora. ¿Viejo a los 39 años? Yo creo que no. Yo gané mi título de campeón del mundo a esa edad y habría pilotado muchos años más si la política no se hubiera interpuesto".

"Si Hamilton puede mantener su fuego interior, entonces todavía tiene algunos buenos años por delante. Creo que todo esto con él en Ferrari es maravilloso".

"No tengo la menor duda de que Lewis puede ganar un octavo título. Pero Ferrari y Red Bull Racing con Max Verstappen querrán impedirlo en 2024. Creo que nos esperan unos años fascinantes en la Fórmula 1. Todas estas novedades son un regalo para los aficionados".



"Me puedo imaginar perfectamente que Lewis terminará entonces su carrera en Ferrari. Está haciendo realidad su sueño: será piloto de Ferrari al final de su carrera".





