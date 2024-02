Nigel Mansell : Hamilton n'est pas trop vieux pour Ferrari

En 1989 et 1990, l'Anglais Nigel Mansell a couru pour l'écurie la plus célèbre du monde, Ferrari. Les Italiens le vénèrent encore aujourd'hui pour son style de conduite audacieux, ils l'avaient alors tendrement baptisé "il leone", le lion.

Ferrari a toujours misé sur des pilotes de course britanniques, mais tous n'ont pas réussi à s'imposer. Mais pour Lewis Hamilton, l'ancien pilote Ferrari Mansell n'a aucun doute, comme il l'explique à nos collègues de la BBC.

Mansell, 31 fois vainqueur de GP et champion de Formule 1 en 1992, dit de Lewis Hamilton : "J'entends certaines personnes critiquer le fait que Lewis est désormais trop vieux. Vieux à 39 ans ? Je ne le pense pas. J'ai remporté mon titre de champion du monde à cet âge et j'aurais couru encore des années si la politique ne s'était pas mise en travers de mon chemin".

"Si Hamilton parvient à conserver cette flamme intérieure, il a encore quelques belles années devant lui. Je trouve toute cette histoire de lui chez Ferrari fabuleuse".

"Je n'ai pas le moindre doute sur la capacité de Lewis à conquérir un huitième titre. Mais Ferrari et Red Bull Racing avec Max Verstappen voudront l'empêcher en 2024. Je pense que nous avons devant nous des années de Formule 1 fascinantes. Tous ces développements sont tout de même un régal pour les fans".



"Je peux très bien imaginer que Lewis finisse alors sa carrière chez Ferrari. Il réalise son rêve - il devient pilote Ferrari à la fin de sa carrière".





