Nigel Mansell: Hamilton non è troppo vecchio per la Ferrari

Quando Lewis Hamilton salirà sulla Ferrari di Formula 1 all'inizio del 2025, lo farà da quarantenne. Il connazionale inglese di Lewis, Nigel Mansell, ne è convinto: "Hamilton non è troppo vecchio per questo lavoro".

Nel 1989 e nel 1990, l'inglese Nigel Mansell ha guidato per la scuderia più famosa del mondo, la Ferrari. Gli italiani lo adorano ancora oggi per il suo stile di guida audace, battezzandolo affettuosamente "il leone".

La Ferrari ha più volte optato per piloti britannici, non tutti in grado di affermarsi. Ma l'ex pilota della Ferrari Mansell non ha dubbi su Lewis Hamilton, come spiega ai colleghi della BBC.

Mansell, 31 volte vincitore di un GP e campione di Formula 1 nel 1992, dice di Lewis Hamilton: "Sento alcuni lamentarsi che Lewis è troppo vecchio. Vecchio a 39 anni? Non credo proprio. Ho vinto il mio titolo di campione del mondo a quell'età e avrei guidato per altri anni se la politica non si fosse messa di mezzo".

"Se Hamilton riesce a mantenere il suo fuoco interiore, allora ha ancora dei buoni anni davanti a sé. Penso che tutta questa storia con lui alla Ferrari sia meravigliosa".

"Non ho il minimo dubbio che Lewis possa vincere un ottavo titolo. Ma la Ferrari e la Red Bull Racing con Max Verstappen vorranno impedirlo nel 2024. Credo che ci aspettino anni di Formula 1 molto affascinanti. Tutti questi sviluppi sono un piacere per i tifosi".



"Posso ben immaginare che Lewis concluderà la sua carriera in Ferrari. Sta realizzando il suo sogno: diventerà un pilota Ferrari alla fine della sua carriera".





Presentazioni di Formula 1

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint