Nigel Mansell: Hamilton não é demasiado velho para a Ferrari

Em 1989 e 1990, o inglês Nigel Mansell pilotou para a equipa de corridas mais famosa do mundo, a Ferrari. Os italianos ainda hoje o adoram devido ao seu estilo de condução arrojado, batizando-o carinhosamente de "il leone", o leão.

A Ferrari tem optado repetidamente por pilotos de corridas da Grã-Bretanha, nem todos conseguiram afirmar-se. Mas o antigo piloto da Ferrari, Mansell, não tem dúvidas sobre Lewis Hamilton, como explica aos nossos colegas da BBC.

Mansell, 31 vezes vencedor de GPs e campeão de Fórmula 1 em 1992, diz sobre Lewis Hamilton: "Ouço algumas pessoas reclamarem que Lewis está muito velho agora. Velho aos 39 anos? Não me parece. Ganhei o meu título de campeão do mundo com essa idade e teria conduzido durante mais anos se a política não se tivesse intrometido."

"Se Hamilton conseguir manter o seu fogo interior, então ainda tem alguns bons anos pela frente. Acho que toda essa coisa com ele na Ferrari é maravilhosa."

"Não tenho a menor dúvida de que Lewis pode ganhar um oitavo título. Mas a Ferrari e a Red Bull Racing com Max Verstappen vão querer evitar isso em 2024. Acho que temos alguns anos fascinantes de Fórmula 1 pela frente. Todos estes desenvolvimentos são um prazer para os fãs".



"Posso imaginar que Lewis encerrará sua carreira na Ferrari. Ele está a realizar o seu sonho - vai tornar-se um piloto da Ferrari no final da sua carreira."





Apresentações de Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint