Jacques Villeneuve à propos de Ferrari : voici le perdant

Soyons honnêtes : auriez-vous parié de l'argent sur le fait que Lewis Hamilton serait au volant d'une Ferrari en 2025 ? Non, vous êtes comme la plupart des fans et des spécialistes, en bonne compagnie.

La nouvelle selon laquelle le pilote de Grand Prix le plus couronné de succès quitte le nid douillet de Mercedes et cherche un nouveau défi le prouve une fois de plus - en Formule 1, nous pouvons sans crainte rayer le mot impossible de notre vocabulaire.

Même les initiés comme le champion du monde de Formule 1 Jacques Villeneuve le reconnaissent ouvertement : Ils ne l'ont pas vu venir. Le onze fois vainqueur de GP, aujourd'hui âgé de 52 ans, déclare à la Gazzetta dello Sport : "Tout cela crée chez Mercedes et Ferrari une dynamique très différente de celle qui existait jusqu'à présent".

"Il sera intéressant de voir comment Mercedes gère désormais le duel de pilotes entre Hamilton et Russell. Et la même chose vaut pour Ferrari, où Carlos Sainz n'a rien à perdre et peut se foutre de tout contre Charles Leclerc".

"D'une manière générale, Carlos Sainz est pour moi le grand perdant de toute cette histoire. Car sa position de négociation avec Audi ou avec qui que ce soit est désormais affaiblie".

Pour Villeneuve, qui a participé à 163 GP, les tifosi peuvent s'attendre à des feux d'artifice efficaces. "Sainz n'aura aucun intérêt à se mettre au service de Ferrari. Ce qu'ils veulent de lui, il n'en a rien à faire. Tout ce qu'il cherche maintenant, c'est à se mettre en valeur. Il doit faire de bonnes performances pour attirer d'autres équipes en 2025 et il va essayer de dépasser Leclerc".





Présentations de la Formule 1

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint