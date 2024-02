Jacques Villeneuve sulla Ferrari: è questa la perdente

Siamo onesti: avreste scommesso dei soldi sul fatto che Lewis Hamilton sarebbe salito su una Ferrari nel 2025? No? Allora siete come la maggior parte degli appassionati e degli esperti, quindi siete in buona compagnia.

La notizia che il pilota di maggior successo dei Gran Premi lascerà il nido che si è creato alla Mercedes e cercherà una nuova sfida dimostra ancora una volta che in Formula 1 possiamo tranquillamente cancellare la parola impossibile dal nostro vocabolario.

Anche gli addetti ai lavori, come il campione del mondo di Formula 1 Jacques Villeneuve, lo ammettono apertamente: Non se lo aspettavano. L'undici volte vincitore di un GP, oggi 52enne, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Tutto questo sta creando una dinamica completamente diversa alla Mercedes e alla Ferrari rispetto a prima".

"Sarà interessante vedere come la Mercedes affronterà il duello tra Hamilton e Russell. E lo stesso vale per la Ferrari, dove Carlos Sainz non ha nulla da perdere e può fregarsene di tutto contro Charles Leclerc".

"In generale, per me Carlos Sainz è il grande sconfitto dell'intera vicenda. Perché la sua posizione negoziale con Audi o chiunque altro è ora indebolita".

Per il 163 volte partecipante al GP Villeneuve, i Tifosi possono prepararsi a molti fuochi d'artificio. "Sainz non avrà alcun interesse a mettersi al servizio della Ferrari. Non gliene può fregare di meno di quello che vogliono da lui. Tutto ciò che vuole è mettersi in mostra. Deve ottenere buoni risultati per essere attraente per le altre squadre nel 2025 e cercherà di lasciarsi alle spalle Leclerc".





