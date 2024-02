Jacques Villeneuve sobre a Ferrari: "Este é o perdedor

Sejamos honestos: teria apostado dinheiro em Lewis Hamilton num Ferrari em 2025? Não? Então é como a maioria dos fãs e especialistas, por isso está em boa companhia.

A notícia de que o piloto mais bem sucedido dos Grandes Prémios está a abandonar o ninho que fez na Mercedes e a procurar um novo desafio prova mais uma vez que, na Fórmula 1, podemos eliminar a palavra impossível do nosso vocabulário.

Mesmo os especialistas, como o campeão mundial de Fórmula 1 Jacques Villeneuve, admitem abertamente: Não estavam à espera disto. O onze vezes vencedor de GPs, agora com 52 anos, disse à Gazzetta dello Sport: "Tudo isso está criando uma dinâmica completamente diferente na Mercedes e na Ferrari do que antes".

"Será interessante ver como a Mercedes lida agora com o duelo de pilotos entre Hamilton e Russell. E o mesmo se aplica à Ferrari, onde Carlos Sainz não tem nada a perder e pode dar a mínima para qualquer coisa contra Charles Leclerc."

"Em geral, Carlos Sainz é, para mim, o grande perdedor de toda esta história. Porque a sua posição negocial com a Audi ou com quem quer que seja está agora enfraquecida."

Para o 163 vezes participante do GP Villeneuve, os Tifosi podem se preparar para muitos fogos de artifício. "Sainz não terá nenhum interesse em se colocar a serviço da Ferrari. Ele não está nem aí para o que eles querem dele. Tudo o que ele quer agora é exibir-se. Ele tem de ter um bom desempenho para ser atraente para outras equipas em 2025 e vai tentar deixar Leclerc para trás".





