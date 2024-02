Sauber en tant que Stake F1 Team : courrier épais des autorités

Sauber s'est réinventé. De 2019 à 2023, les Suisses ont majoritairement roulé en rouge, couleur de leur partenaire Alfa Romeo. En 2024, ils adopteront une toute autre apparence - vert vénéneux et noir et insolent. A Londres, l'écurie de course, désormais appelée "Stake F1 Team", a montré comment Valtteri Bottas et Guanyu Zhou se présentaient avec leur nouvelle voiture de course de type C44.

La nouvelle identité de Sauber ne plaît pas à tout le monde. L'équipe de GP a récemment reçu un courrier de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ). Contexte : Stake est un fournisseur australien de casinos en ligne basé à Curaçao, fondé en 2017, mais en Suisse, les fournisseurs de jeux de hasard en ligne provenant de l'étranger sont interdits.

La CFMJ est l'autorité de surveillance suisse pour le contrôle des jeux de hasard. Fondée en 1874, la CFMJ est l'une des plus anciennes autorités de contrôle des jeux de hasard au monde.

Les maisons de jeu et les casinos en ligne sont réglementés et autorisés par cette autorité. La loi suisse sur les maisons de jeu stipule entre autres que - les jeux de hasard en ligne ne peuvent être proposés que par des entreprises ayant leur siège en Suisse. Cette décision a été prise en 2019. Actuellement, 21 maisons de jeu suisses possèdent des concessions correspondantes, valables jusqu'au 31 décembre 2024.

Comme en Suisse, la publicité pour les jeux de hasard est limitée ou interdite dans certains pays où se déroulent des courses du championnat du monde de Formule 1. Dans ces pays, on ne lira pas Stake sur la voiture, mais Kick, pour le service de streaming du groupe de sociétés de Stake.



La Commission fédérale des maisons de jeu a confirmé à la télévision publique SRF qu'une procédure avait été engagée contre Sauber. En cas d'infraction à l'interdiction de publicité, des amendes pouvant aller jusqu'à un demi-million de francs suisses (534.000 euros) peuvent être infligées.



Interrogé à ce sujet, le chef de l'équipe Sauber, Alessandro Alunni Bravi, a fait savoir : "Nous respectons toutes les lois, y compris bien sûr celles en vigueur en Suisse. L'année dernière déjà, nous avons utilisé des noms différents selon le lieu de la compétition. Nous avons pris toutes les mesures pour respecter toutes les réglementations correspondantes".



L'inconscience juridique ne devrait guère exister dans ce cas chez Sauber : Alunni Bravi, 49 ans, est avocat de formation.



Par ailleurs, les deux parties ne communiquent pas sur la procédure en cours.





