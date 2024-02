Sauber come scuderia di F1: fitta corrispondenza dalle autorità

La Sauber si è reinventata. Dal 2019 al 2023, il team svizzero ha corso principalmente con il rosso del partner Alfa Romeo, ma nel 2024 sfoggerà una livrea completamente diversa: un audace e velenoso verde e nero. A Londra, la squadra corse, ora nota come "Stake F1 Team", ha mostrato come Valtteri Bottas e Guanyu Zhou appariranno sulla loro nuova auto da corsa C44.

La nuova identità della Sauber non piace a tutti. Il team GP ha recentemente ricevuto una lettera dalla Swiss Federal Gaming Board (SFGB). Premessa: Stake è un fornitore australiano di casinò online con sede a Curaçao, fondato nel 2017, ma i fornitori di giochi d'azzardo online provenienti dall'estero sono vietati in Svizzera.

La SFGB è l'autorità di vigilanza svizzera per il controllo del gioco d'azzardo. La SFGB è stata fondata nel 1874 ed è una delle più antiche autorità del gioco d'azzardo al mondo.

I casinò e i casinò online sono regolamentati e autorizzati da questa autorità. La legge svizzera sul gioco d'azzardo stabilisce, tra le altre cose, che il gioco d'azzardo online può essere offerto solo da società con sede in Svizzera. Questo è stato deciso nel 2019. Attualmente, 21 casinò svizzeri possiedono le relative licenze, valide fino al 31 dicembre 2024.

Come in Svizzera, la pubblicità del gioco d'azzardo è limitata o vietata in alcuni Paesi in cui si disputano le gare del Campionato mondiale di Formula 1. In questi Paesi, la vettura non potrà essere utilizzata per la promozione del gioco d'azzardo. In questi Paesi, l'auto non mostrerà Stake, ma Kick, per il servizio di streaming del gruppo di società Stake.



La Commissione federale svizzera per il gioco d'azzardo ha confermato all'emittente pubblica SRF che è stato avviato un procedimento contro la Sauber. Per le infrazioni al divieto di pubblicità possono essere comminate multe fino a mezzo milione di franchi svizzeri (534.000 euro).



Il Team Principal della Sauber, Alessandro Alunni Bravi, ha dichiarato: "Rispettiamo tutte le leggi, ovviamente anche in Svizzera. Già l'anno scorso abbiamo utilizzato nomi diversi a seconda della sede. Abbiamo preso tutte le misure per rispettare tutti i regolamenti in materia".



È improbabile che la Sauber abbia commesso qualche irregolarità legale in questo caso: Il 49enne Alunni Bravi è un avvocato qualificato.



Nessuna delle due parti fornisce ulteriori informazioni sul procedimento in corso.





Presentazioni di Formula 1

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint