Sauber como equipa de F1 em jogo: correio grosso das autoridades

No dia 5 de fevereiro, a equipa de corrida Sauber mostrou em Londres o seu desempenho no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024. Atualmente, existem problemas com o Swiss Federal Gaming Board (SFGB) devido ao patrocinador Stake.

A Sauber reinventou-se. De 2019 a 2023, a equipa suíça competiu principalmente com o vermelho da parceira Alfa Romeo, mas em 2024 vai usar uma pintura completamente diferente - um verde e preto ousado e venenoso. Em Londres, a equipa de corrida, agora conhecida como "Stake F1 Team", mostrou como Valtteri Bottas e Guanyu Zhou vão aparecer no seu novo carro de corrida C44.

Nem toda a gente gosta da nova identidade da Sauber. A equipa de GP recebeu recentemente uma carta do Swiss Federal Gaming Board (SFGB). Antecedentes: Stake é um fornecedor australiano de casinos online com sede em Curaçao, fundado em 2017, mas os fornecedores de jogos de azar online do estrangeiro são proibidos na Suíça.

O SFGB é a autoridade de supervisão suíça para o controlo dos jogos de azar. O SFGB foi fundado em 1874 e é uma das autoridades de jogo mais antigas do mundo.

Os casinos e os casinos em linha são regulamentados e licenciados por esta autoridade. O Swiss Gaming Act estipula, entre outras coisas, que os jogos de azar online só podem ser oferecidos por empresas sediadas na Suíça. Isto foi decidido em 2019. Atualmente, 21 casinos suíços possuem as respectivas licenças, que são válidas até 31 de dezembro de 2024.

Tal como na Suíça, a publicidade a jogos de azar é restrita ou proibida em alguns países onde se realizam corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Nestes países, o carro não exibirá a Stake, mas sim a Kick, para o serviço de streaming do grupo de empresas da Stake.



O Conselho Federal de Jogos da Suíça confirmou à emissora pública SRF que foi iniciado um processo contra a Sauber. As infracções à proibição de publicidade podem ser punidas com multas até meio milhão de francos suíços (534.000 euros).



O diretor da equipa Sauber, Alessandro Alunni Bravi, declarou: "Cumprimos todas as leis, claro que também na Suíça. Já usámos nomes diferentes no ano passado, dependendo do local. Tomámos todas as medidas para cumprir todos os regulamentos relevantes".



É improvável que haja qualquer impropriedade legal na Sauber neste caso: Alunni Bravi, de 49 anos, é um advogado qualificado.



Nenhuma das partes está a fornecer mais informações sobre o processo em curso.





Apresentações de Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint