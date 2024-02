Lewis Hamilton, Fernando Alonso : déjà en train de faire des essais

Les gens ont tendu l'oreille près du circuit de Jerez de la Frontera (sud de l'Espagne) - ne s'agit-il pas de moteurs de Formule 1 qui vrombissent ? Et comment ! Mercedes et Aston Martin travaillent avec Pirelli.

Pause hivernale, mon cul ! Pendant trois jours, des voitures de Formule 1 tournent sur le circuit andalou près de Jerez de la Frontera. Le fournisseur de pneus de série Pirelli a demandé à tester des mélanges pour la saison 2025, et le 6 février, deux grands noms étaient sur la piste - Lewis Hamilton sur Mercedes et Fernando Alonso sur Aston Martin.

Le fabricant de pneus milanais Pirelli poursuit le travail entamé fin janvier sur le circuit de Barcelone-Catalunya. Pirelli expérimente différentes constructions et compositions de pneus. L'objectif : que les rouleaux de la saison 2025 aient moins tendance à surchauffer qu'actuellement.

Les conditions de test en Andalousie sont idéales : une température de l'air d'environ 20 degrés et une piste à 30 bons degrés. Pirelli confirme que les deux champions du monde de Formule 1, Hamilton et Alonso, ont parcouru plus de 1200 kilomètres. L'Anglais a effectué 126 tours, l'Asturien 156.

Les tests Pirelli reprendront le 7 février avec George Russell pour Mercedes et Lance Stroll pour Aston Martin.





