Lewis Hamilton, Fernando Alonso: già in prova

La gente ha drizzato le orecchie sul circuito di Jerez de la Frontera (Spagna meridionale): non sono forse i motori della Formula 1 a rombare? Certamente: Mercedes e Aston Martin lavorano con Pirelli.

Pausa invernale un corno! Le auto di Formula 1 girano per tre giorni sul circuito andaluso vicino a Jerez de la Frontera. Il fornitore di serie Pirelli ha invitato i piloti a testare le mescole per la stagione 2025 e il 6 febbraio sono scesi in pista due piloti di prim'ordine: Lewis Hamilton con la Mercedes e Fernando Alonso con l'Aston Martin.

Il produttore di pneumatici Pirelli, con sede a Milano, sta proseguendo il lavoro iniziato a fine gennaio sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Pirelli sta sperimentando diverse costruzioni e mescole di pneumatici. L'obiettivo è che i pneumatici per la stagione 2025 siano meno inclini al surriscaldamento rispetto a quelli attuali.

Le condizioni di prova in Andalusia sono ideali: la temperatura dell'aria è di circa 20 gradi e la pista di ben 30 gradi. Pirelli conferma che i due campioni del mondo di Formula 1 Hamilton e Alonso hanno completato più di 1200 chilometri. L'inglese ha completato 126 giri, l'asturiano 156.

I test Pirelli proseguono il 7 febbraio, quando saranno in azione George Russell per la Mercedes e Lance Stroll per l'Aston Martin.





