Lewis Hamilton, Fernando Alonso: já estão a testar

Férias de inverno, o caraças! Os carros de Fórmula 1 circulam na pista andaluza perto de Jerez de la Frontera durante três dias. A Pirelli, fornecedora da série, convidou os pilotos a testarem os compostos para a época de 2025 e, a 6 de fevereiro, dois pilotos de topo foram para a pista - Lewis Hamilton no Mercedes e Fernando Alonso no Aston Martin.

O fabricante de pneus com sede em Milão, Pirelli, continua o trabalho iniciado no final de janeiro no Circuito de Barcelona-Catalunha. A Pirelli está a fazer experiências com diferentes construções e compostos de pneus. O objetivo é que os pneus para a época de 2025 sejam menos propensos ao sobreaquecimento do que os actuais.

As condições de teste na Andaluzia são ideais: a temperatura do ar é de cerca de 20 graus e a temperatura da pista é de 30 graus. A Pirelli confirma que os dois campeões mundiais de Fórmula 1, Hamilton e Alonso, percorreram mais de 1200 quilómetros. O inglês completou 126 voltas, o asturiano 156.

Os testes da Pirelli prosseguem a 7 de fevereiro, quando George Russell, pela Mercedes, e Lance Stroll, pela Aston Martin, entrarem em ação.





Apresentações da Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint