Formule 1 sur RTL : ces experts sont de retour

Le pilote de Formule 1 de longue date Nico Hülkenberg a parfaitement résumé la situation : "Il est important que notre sport soit à nouveau plus visible en Allemagne. Soyons honnêtes - la Formule 1 a perdu de sa pertinence en Allemagne au cours des dernières années".

L'une des raisons : RTL s'était retirée de la catégorie reine pour la saison 2023, à la consternation de nombreux fans. Auparavant, la chaîne avait diffusé quatre manches du championnat du monde en 2021 et 2022, en sous-licence de Sky. En 2023, RTL voulait se concentrer sur la couverture du football américain (NFL) et du football, il n'y avait plus de place pour la Formule 1. En conséquence, Sky a diffusé quatre courses en clair sur YouTube. Rendre quatre courses librement accessibles, c'est ce que la chaîne payante est tenue de faire dans le cadre de l'accord avec "Formula One Management".

La bonne nouvelle pour les fans allemands de GP : en coopération avec la chaîne payante Sky, RTL diffusera sept courses en clair au cours de la saison 2024. Outre le début de la saison à Bahreïn (2 mars), des retransmissions des manches suivantes du championnat du monde, qualifications comprises, sont prévues - Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Italie (Monza), Azerbaïdjan et Las Vegas.

En outre, les qualifications ou le sprint seront diffusés cinq samedis sur RTL, mais la course sera diffusée sur Sky. Pour les douze autres week-ends de GP, RTL ne diffusera le samedi que sur la plateforme de streaming RTL+.

On sait désormais avec quelle équipe d'experts RTL diffusera la catégorie reine dans le salon. Florian König sera le présentateur, le duo de commentateurs pour les qualifications, les sprints et les courses sera composé de Christian Danner et Heiko Wasser. Kai Ebel est de retour en tant que reporter de piste. Laura Papendick, qui a remplacé Florian König à trois reprises en 2021 et 2022, assurera également quelques présentations.



Le directeur sportif de RTL, Andreas von Thien, déclare : "La Formule 1 est un moment fort pour nous à RTL. En effet, les 30 ans de succès de notre chaîne sont directement liés à la couverture de la Formule 1 par Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser et Christian Danner. Avec Laura Papendick, nous sommes bien entourés pour nos fans de sport automobile. Nous sommes très heureux qu'ils soient tous de retour au départ".





Présentations de la Formule 1

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint